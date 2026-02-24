Radikalizacija protesta širom Srbije [SPISAK PREKO 50 LOKACIJA]: od 10 časova višesatne blokade puteva Radikalizacija protesta…

Srbija, 24. februar 2026. – Udruženja poljoprivrednika i grupe nezadovoljnih proizvođača iz cele Srbije saopštili su nešto posle ponoći da danas u utorak 24. februara, sa početkom u 10 časova, započinje najavljena radikalizacija protesta, koja će obuhvatiti veliki broj magistralnih i regionalnih puteva, raskrsnica i centara gradova.

Kako navode u zajedničkom saopštenju za javnost, blokade će se odvijati na više desetina lokacija, u različitim vremenskim intervalima – od višesatnih do celodnevnih, u zavisnosti od mesta i organizatora. 📍 Udruženja poljoprivrednika i lokacije Udruženje poljoprivrednika Šajkača – Čačak Mrčajevci – Ibarska magistrala (24h) Kočovića raskrsnica, Bresnica (11–14h) Put Kragujevac–Kraljevo i Kragujevac–Čačak (11–14h) Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja