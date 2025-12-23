Milanovčani, ovo morate da znate: Od sutra zbog izvođenja radova oko reke Despotovice zatvorena za saobraćaj pristupna saobraćajnica
Kurir pre 1 sat | Rina
Radovi na uređenju korita reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, u okviru projekta koji finansira Republika Srbija, trenutno su u toku.
Zbog radova na uređenju korita i izgradnji pešačkih staza, od utorka, 23.12.2025. godine, biće zatvorena pristupna saobraćajnica sportskoj hali "Breza" iz pravca JKP "Gornji Milanovac". - Molimo sugrađane da za saobraćaj koriste alternativne putne pravce. Zahvalni smo svima na strpljenju i razumevanju - saopšteno je iz lokalne samouprave. Ova investicija vredna više od milijardu dinara obuhvata uređenje korita u dužini od pet i po kilometara, izgradnju