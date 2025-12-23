Milanovčani, ovo morate da znate: Od sutra zbog izvođenja radova oko reke Despotovice zatvorena za saobraćaj pristupna saobraćajnica

Kurir pre 1 sat  |  Rina
Milanovčani, ovo morate da znate: Od sutra zbog izvođenja radova oko reke Despotovice zatvorena za saobraćaj pristupna…

Radovi na uređenju korita reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, u okviru projekta koji finansira Republika Srbija, trenutno su u toku.

Zbog radova na uređenju korita i izgradnji pešačkih staza, od utorka, 23.12.2025. godine, biće zatvorena pristupna saobraćajnica sportskoj hali "Breza" iz pravca JKP "Gornji Milanovac". - Molimo sugrađane da za saobraćaj koriste alternativne putne pravce. Zahvalni smo svima na strpljenju i razumevanju - saopšteno je iz lokalne samouprave. Ova investicija vredna više od milijardu dinara obuhvata uređenje korita u dužini od pet i po kilometara, izgradnju
Otvori na kurir.rs

Gornji Milanovac »

Milanovčani, ovo morate da znate: Od sutra zbog izvođenja radova oko reke Despotovice zatvorena za saobraćaj pristupna…

Milanovčani, ovo morate da znate: Od sutra zbog izvođenja radova oko reke Despotovice zatvorena za saobraćaj pristupna saobraćajnica

RINA pre 11 sati
Hitno obaveštenje za vozače: Od utorka važe nova pravila na važnoj saobraćajnici!

Hitno obaveštenje za vozače: Od utorka važe nova pravila na važnoj saobraćajnici!

Telegraf pre 11 sati
Zatvorena pristupna saobraćajnica sportskoj hali “Breza“

Zatvorena pristupna saobraćajnica sportskoj hali “Breza“

Morava info pre 11 sati
Za ovog dečaka treba da čuje cela Srbija: Lazar (13) se nije šišao čitav život, sada seo u frizersku stolicu i svu kosu…

Za ovog dečaka treba da čuje cela Srbija: Lazar (13) se nije šišao čitav život, sada seo u frizersku stolicu i svu kosu doniraće mališanima obolelim od karcinoma (FOTO)

RINA pre 1 dan
Za ovog dečaka treba da čuje cela Srbija: Lazar (13) se nije šišao čitav život, sada seo u frizersku stolicu i svu kosu…

Za ovog dečaka treba da čuje cela Srbija: Lazar (13) se nije šišao čitav život, sada seo u frizersku stolicu i svu kosu doniraće mališanima obolelim od karcinoma (FOTO)

RINA pre 1 dan
U pitanju minimalno povećanje koje smo morali da sprovedemo: Poskupljuje voda u Gornjem Milanovcu - cena viša za 9.57 dinara…

U pitanju minimalno povećanje koje smo morali da sprovedemo: Poskupljuje voda u Gornjem Milanovcu - cena viša za 9.57 dinara po kubnom metru

RINA pre 3 dana
Nova cena vode u Gornjem Milanovcu

Nova cena vode u Gornjem Milanovcu

B92 pre 2 dana
Gornji Milanovac »

Ključne reči

Gornji Milanovac

Regioni, najnovije vesti »

Deponija "Brst" biće sanirana: Posle skoro dve decenije stiže stručna studija

Deponija "Brst" biće sanirana: Posle skoro dve decenije stiže stručna studija

Kurir pre 1 sat
Milanovčani, ovo morate da znate: Od sutra zbog izvođenja radova oko reke Despotovice zatvorena za saobraćaj pristupna…

Milanovčani, ovo morate da znate: Od sutra zbog izvođenja radova oko reke Despotovice zatvorena za saobraćaj pristupna saobraćajnica

Kurir pre 1 sat
Velika stvar za Čačak: Grad na Moravi ušao u uži izbor za „Prestonicu mladih Srbije”

Velika stvar za Čačak: Grad na Moravi ušao u uži izbor za „Prestonicu mladih Srbije”

Kurir pre 1 sat
Obuka u 250. raketnoj brigadi: Unapređene sposobnosti sistema Kub-M2 (SM)

Obuka u 250. raketnoj brigadi: Unapređene sposobnosti sistema Kub-M2 (SM)

Kurir pre 1 sat
10 minuta: U Karađorđevoj ulici prepuno „Srce Kragujevca“

10 minuta: U Karađorđevoj ulici prepuno „Srce Kragujevca“

RTK pre 3 sata