Skupština Beograda: Odbornici o predlogu gradskog budžeta za 2026. godinu

Odbornici Skupštine Grada Beograda počeli su sa radom danas u 10 časova.

Na današnjoj sednici glavna tačka dnevnog reda je predlog gradskog budžeta za 2026. godinu, a odbornici će raspravljati i o temama reprograma javnih i javnih komunalnih preduzeća, kao i metrou. Predloženi budžet je u iznosu 190,22 milijarde dinara, a planirani fiskalni deficit je 7,15 milijardi dinara. Sednici prisustvuje 83 odbornika. Odbornici u Skupštini Grada Beograda razmatraće paket finansijskih odluka, među kojima su Predlog odluke o utvrđivanju obima