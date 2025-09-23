Prihvatio me kao sina: Novak Đoković otkrio ko je čovek kome puno duguje

Story pre 17 minuta
Prihvatio me kao sina: Novak Đoković otkrio ko je čovek kome puno duguje

Novak Đoković, najbolji srpski teniser i jedan od najvećih sportista svih vremena, često ističe koliko su ljudi iz njegovog okruženja zaslužni za njegov uspeh.

Roditelji su sve uradili i žrtovali se kako bi Novak bio gde jeste danas, a teniser je otkrio ko je čovek koji ga je prihvatio kao sina i kome duguje veliki deo onoga što je postigao u karijeri. Nikolu Pilića mnogi smatraju "teniskim ocem Novaka Đokovića". Upravo u njegovoj akademiji u Minhenu mladi Novak je brusio svoj talenat, u godinama kada se tek probijao ka vrhu. Često je Novak Đoković pričao o tome koliki je Nikola Pilić imao uticaj na njega. Novak je u
Otvori na story.rs

Povezane vesti »

Preminuo Nikola Pilić

Preminuo Nikola Pilić

RTV pre 2 minuta
Oproštaj Teniskog saveza Srbije od Nikole Pilića: Ostaće upamćen kao gospodin i veliki teniski mag

Oproštaj Teniskog saveza Srbije od Nikole Pilića: Ostaće upamćen kao gospodin i veliki teniski mag

Euronews pre 2 minuta
Preminuo je Nikola Pilić, mentor i učitelj Novaka Đokovića

Preminuo je Nikola Pilić, mentor i učitelj Novaka Đokovića

Sport klub pre 2 minuta
Ko je bio Nikola Pilić?! Sin krste i danice mogao je biti fudbaler: Ali, jedan događaj posle rata zauvek mu je promenio život…

Ko je bio Nikola Pilić?! Sin krste i danice mogao je biti fudbaler: Ali, jedan događaj posle rata zauvek mu je promenio život i odveo ga u tenis!

Kurir pre 1 minut
Preminuo Nikola Pilić

Preminuo Nikola Pilić

Sportski žurnal pre 1 minut
Pilić je jedini u istoriji tenisa ovo uspeo, zbog Novaka prekršio pravila

Pilić je jedini u istoriji tenisa ovo uspeo, zbog Novaka prekršio pravila

Nova pre 1 minut
Nikola Pilić - Novakov "guru" i čovek koji je izazvao najveći bojkot u istoriji tenisa

Nikola Pilić - Novakov "guru" i čovek koji je izazvao najveći bojkot u istoriji tenisa

B92 pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićMinhen

Sport, najnovije vesti »

Zahvalio se Mesiju po osvajanju Zlatne lopte: Ko je Usman Dembele, najbolji fudbaler na svetu?

Zahvalio se Mesiju po osvajanju Zlatne lopte: Ko je Usman Dembele, najbolji fudbaler na svetu?

Danas pre 2 minuta
Preminuo Nikola Pilić

Preminuo Nikola Pilić

RTV pre 2 minuta
Nikolić dobio dva sina

Nikolić dobio dva sina

Sportski žurnal pre 1 minut
Topić: Kidala mi se duša

Topić: Kidala mi se duša

Sportski žurnal pre 1 minut
Ko je bio Nikola Pilić?! Sin krste i danice mogao je biti fudbaler: Ali, jedan događaj posle rata zauvek mu je promenio život…

Ko je bio Nikola Pilić?! Sin krste i danice mogao je biti fudbaler: Ali, jedan događaj posle rata zauvek mu je promenio život i odveo ga u tenis!

Kurir pre 1 minut