Prihvatio me kao sina: Novak Đoković otkrio ko je čovek kome puno duguje

Novak Đoković, najbolji srpski teniser i jedan od najvećih sportista svih vremena, često ističe koliko su ljudi iz njegovog okruženja zaslužni za njegov uspeh.

Roditelji su sve uradili i žrtovali se kako bi Novak bio gde jeste danas, a teniser je otkrio ko je čovek koji ga je prihvatio kao sina i kome duguje veliki deo onoga što je postigao u karijeri. Nikolu Pilića mnogi smatraju "teniskim ocem Novaka Đokovića". Upravo u njegovoj akademiji u Minhenu mladi Novak je brusio svoj talenat, u godinama kada se tek probijao ka vrhu. Često je Novak Đoković pričao o tome koliki je Nikola Pilić imao uticaj na njega. Novak je u