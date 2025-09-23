Još četiri evropske zemlje priznale su nezavisnost Palestine

Belgija, Monako, Malta i Luksemburg su priznale nezavisnost Države Palestine, pridruživši se Francuskoj, Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji u toj odluci.

Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je da se njegova zemlja pridružila drugim državama u priznavanju palestinske države kako bi dala "snažan politički i diplomatski signal svetu". "Belgija danas šalje snažan politički i diplomatski signal svetu pridruživši se grupi zemalja koje su objavile priznanje Države Palestine", rekao je on tokom 80. zasedanja Generalne skupštine UN, prenosi RTVE. Belgijski lider je dodao da pravno priznanje palestinske države može biti