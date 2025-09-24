"Ne daj bože da ono što se tamo desi izađe na videlo" Šokantno priznanje Ivane Šopić: "Pala bih na Filipa Đukića"

Voditeljka Elite o putovanju na Ibicu i o učesnicima Elite

Voditeljka Elite 9, Ivana Šopić, pojavila se večeras na jednom događaju u prestonici, gde je govorila o brojnim temama. Na samom početku razgovora dotakla se svog stajlinga i otkrila odakle crpi inspiraciju: - Bujni dekolte, a sva sam u širokom, tražim neki balans. Pratim svetske zvezde, niko mi nije idol, ali volim Rijanu. Volim njen stil, malo buntovni, malo trendi - rekla je Ivana. Foto: Ataimages Voditeljka je progovorila i o nedavnom putovanju na Ibicu: -