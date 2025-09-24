Na današnji dan, 24. septembar

B92 pre 5 sati
Na današnji dan, 24. septembar

Danas je sreda, 24. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

768 - Umro je franački kralj Pipin III Mali (Pepin le Bref) prvi monarh iz dinastije Karolinga. Tokom vladavine od 747. ratovao je protiv Langobarda u Italiji, osvojio Ravenski egzarhat, koji je potom poklonio papi 756. (Donatio Pippini) i time udario temelje Papskoj državi u Italiji. 1227 - Umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vreme čije vladavine je Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost. Da bi
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Umro srpski kralj Stefan Prvovenčani

Vremeplov: Umro srpski kralj Stefan Prvovenčani

RTV pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Italija

Društvo, najnovije vesti »

Čija je krasna zemlja Istra mila?

Čija je krasna zemlja Istra mila?

Velike priče pre 1 minut
Vremeplov: Umro srpski kralj Stefan Prvovenčani

Vremeplov: Umro srpski kralj Stefan Prvovenčani

RTV pre 11 minuta
(Grafikon) od tropskih temperatura do mraza i snega! Dugoročna prognoza za jesen, mesec po mesec, a evo koliko dana će padati…

(Grafikon) od tropskih temperatura do mraza i snega! Dugoročna prognoza za jesen, mesec po mesec, a evo koliko dana će padati kiša

Blic pre 1 minut
Poslovna elita na mjuziklu u Beogradu! "Blic" okupio bankare, direktore, privrednike, IT sektor (foto)

Poslovna elita na mjuziklu u Beogradu! "Blic" okupio bankare, direktore, privrednike, IT sektor (foto)

Blic pre 21 minuta
U ovom gradu u Srbiji videćete kameni cvet koji večno suzi, a evo i kakav se to slatki užitak nudio u šećer sokaku

U ovom gradu u Srbiji videćete kameni cvet koji večno suzi, a evo i kakav se to slatki užitak nudio u šećer sokaku

Blic pre 1 sat