Na današnji dan, 24. septembar

Danas je sreda, 24. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

768 - Umro je franački kralj Pipin III Mali (Pepin le Bref) prvi monarh iz dinastije Karolinga. Tokom vladavine od 747. ratovao je protiv Langobarda u Italiji, osvojio Ravenski egzarhat, koji je potom poklonio papi 756. (Donatio Pippini) i time udario temelje Papskoj državi u Italiji. 1227 - Umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vreme čije vladavine je Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost. Da bi