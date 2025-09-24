BBC vesti na srpskom

Dvojica ubijenih u pucnjavi u Dalasu u objektu Službe za imigraciju

Kristi Noem, ministarka za nacionalnu bezbednost, rekla je da je napadač preminuo od posledica prostrelne rane koju je sam sebi naneo.

BBC News pre 8 minuta
Policijski automobili ispred objekta ICE službe u Dalasu
Reuters

Dvoje ljudi je ubijeno, a dvoje ranjeno u pucnjavi u pritvorskom centru američke Službe za imigraciju i carine (ICE) u Dalasu, u Teksasu, saopštili su zvaničnici.

Osumnjičeni napadač, koji je pucao na objekat ICE službe iz susedne zgrade je mrtav, saopštila je policija Dalasa na društvenoj mreži Iks. Prethodno je ubio jednog čoveka.

Kristi Noem, ministarka za nacionalnu bezbednost, rekla je da je napadač preminuo od posledica prostrelne rane koju je sam sebi naneo.

„Iako još ne znamo motiv, znamo da se naše snage suočavaju sa neviđenim nasiljem“, objavila je Noem na Iksu. „To mora da prestane.“

Lokalna televizijska stanica Foks4 saopštila je da su troje upucanih bili pritvorenici.

Objavljeno je da je napadač bio na krovu zgrade i da je pucao u sebe dok su mu se približavali pripadnici policije.

Medison Šihan, zamenica direktora ICE-a, izjavila je za Foks Njuz da nijedan službenik nije povređen u napadu.

„Videli smo mnogo nasilja u objektima ICE-a, i ovo nije prvi napad, čak ni ove godine“, rekla je Šihan.

„Opsesivni napadi na organe za sprovođenje zakona, posebno ICE-a, moraju da prestanu“, napisao je potpredsednik SAD Džej Di Vens na Iksu. „Molim se za sve povređene u ovom napadu i za njihove porodice.“

ICE je vladina agencija koja je odgovorna za sprovođenje predizbornog obećanja predsednika Donalda Trampa da protera milione nedokumentovanih migranata iz Sjedinjenih Država.

Pošto su posle racija ove službe u Los Anđelesu izbili nemiri ranije ove godine, Tramp je poslao Nacionalnu gardu i marince u kalifornijski grad.

Još jedan objekat ICE-a u Teksasu bio je meta napada u julu, kada je policajac ranjen u vrat.

Deset osoba je optuženo za učešće u napadu na centar ICE-a u gradu Alvarado.

Prema krivičnoj prijavi, napadači, obučeni u crnu odeću vojnog stila, ispaljivali su vatromet na objekat i sprejom ispisali natpise „Izdajnik“ i „ICE svinja“ na automobilima i stražarskoj zgradi.

Incident u Alvaradu dogodio se samo nekoliko dana pre nego što je čovek naoružan automatskom puškom pucao na objekat američke granične patrole u ​​Makalenu, u Teksasu.

Dvadesetsedmogodišnji muškarac je ispalio desetine metaka iz automatske puške na ulazu u aneks granične patrole pre nego što je ubijen.

Dva policajca i jedan zaposleni u graničnoj patroli su povređeni.

(BBC News, 09.24.2025)

