Veleobrt Donalda Trampa, sad kaže da Ukrajina može da pobedi Rusiju

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski za nekoliko meseci je prošao put od najblaže rečeno neprijatnog razgovora u Beloj kući do velikog vetra u leđa od istog čoveka koji ga je 'preslišavao' pred kamerama u Ovalnoj sobi.

Američki predsednik Donald Tramp sada kaže da Kijev može da „vrati celu Ukrajinu u njenom prvobitnom obliku", što je velika promena u njegovom stavu o ratu sa Rusijom.

U objavi na njegovoj platformi Istina (Truth Social), Tramp je napisao da bi Ukrajina, uz podršku Evrope i NATO-a, koje pritiskaju rusku ekonomiju, mogla da vrati „granice koje su bile i kada je rat počeo" februara 2022.

Ovaj komentar je usledio posle sastanka Trampa i Zelenskog na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Tramp je više puta rekao da želi da okonča rat, ali je ranije upozorio da bi taj proces verovatno podrazumevao odustajanje Ukrajine od dela teritorije, što je Zelenski uporno odbacivao.

Tokom više od tri godine rata, Rusija je zauzela oko 20 odsto teritorije Ukrajine, podrazumevajući i poluostrvo Krim, koji je anektirala još 2014. godine.

Šest meseci posle početka invazije na Ukrajinu, ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je četiri ukrajinske teritorije za ruske: Donjeckku, Lugansku, Hersonsku i Zaporšku, iako ruska vojska nema poptunu kontrolu nad nekim od njih.

Tramp je u objavi dodao da Ukrajina može „možda čak i više od toga", ali nije precizirao na šta misli.

Nije pomenuo ni Krim.

Tramp je napisao da se njegov stav promenio „nakon što se upoznao i u potpunosti razumeo vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine i Rusije“.

„Putin i Rusija su u VELIKIM ekonomskim problemima i ovo je vreme da Ukrajina deluje", poručio je.

Rusiju je nazvao „tigrom na papiru".

Zelenski je pozdravio „veliku promenu“ u Trampovom stavu.

Amerika je spremna da Ukrajini da bezbednosne garancije „po završetku rata", rekao je Zelenski novinarima u Njujorku.

Upitan kako će to izgledati, odgovorio: „Neću da da lažem, nemamo konkretne detalje".

Ali je pomenuo mogućnost većeg broja oružja, protivvazdušne odbrane i dronova.

U potonjoj izjavi za Foks njuz, Zelenski je rekao da ga je Trampova objava o pozicioniranju Ukrajine iznenadila, ali da ju je shvatio kao „pozitivan signal" da će Tramp i SAD „biti uz nas do kraja rata“.

„Mislim da je činjenica da je Putin toliko puta lagao predsednika Trampa takođe napravila razliku", rekao je ukrajinski predsednik.

Posle govora u UN, Tramp je rekao i da bi zemlje NATO-a trebalo da obaraju ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor, posle niza nedavnih upada ruskih borbenih aviona i dronova.

Prošle nedelje, Estonija i Poljska su zatražile konsultacije sa drugim članicama NATO-a nakon što je Rusija povredila njihov vazdušni prostor u odvojenim incidentima.

Rumunija, još jedna članica NATO-a, takođe je saopštila da su ruski dronovi povredile njen vazdušni prostor.

Posle sastanka 23. septembra, NATO je objavio saopštenje u kojem osuđuje akcije Rusije i upozorava da će koristiti „sva neophodna vojna i nevojna sredstva" da se odbrani.

„Rusija snosi punu odgovornost za ove akcije, koje eksaliraju napetosti, rizikuju pogrešnu procenu i ugrožavaju živote.

„Rusija mora da prestane da to čini", navodi se.

Alijansa je dodala da su akcije deo „obrasca sve neodgovornijeg" ponašanja Moskve.

„Mi smo odbrambeni savez, ali nismo naivni, vidimo šta se dešava", izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Govoreći u UN, poljski predsednik Karol Navrocki ponovio je te komentare, rekavši da je njegova zemlja spremna da „brani svoju teritoriju" i „adekvatno reaguje".

„Poljski narod, kao i zemlje Centralne i Istočne Evrope, ne plaše se ruskih dronova", rekao je.

Rusija je negirala da je povredila vazdušni prostor Estonije, dok je insistirala da upad dronova u Poljsku nije bio nameran i nije komentarisala incident u Rumuniji.

Na pitanje da li bi SAD podržale saveznike u NATO-u ako obore ruske avione, Tramp je rekao da to „zavisi od okolnosti" i pohvalio je vojni savez zbog povećanja izdataka za odbranu.

„NATO se pojačao", rekao je, misleći na sporazum lidera da povećaju vojnu potrošnju na pet Bruto društvenog proizvoda (celokupnog ekonomskog učinka) zemalja do 2035. godine.

Nekoliko sati ranije, Tramp je u govoru u UN kritikovao neke članice NATO-a i Evropsku uniju što nisu prestale da kupuju ruske energente, rekavši da „finansiraju rat protiv samih sebe".

Objava na platformi Istina je preokret u stavu američkog predsednika.

Veći deo godine, govorio je da je situacija u Ukrajini užasna.

U februaru je Tramp, tokom njihove žestoke razmene replika u Ovalnoj sobi Bele kuće, rekao Zelenskom da „trenutno nema karte (adute)" da pobedi veću i mnogoljudniju naciju u isrcpljujućem ratu.

Pre razgovora sa Putinom na Aljasci u avgustu, Tramp je rekao da će pokušati da vrati deo teritorije za Ukrajinu, ali je upozorio da će biti „nekih razmena teritorije".

Bilo je izveštaja da planira da izvrši pritisak na Zelenskog da preda celokupne istočne ukrajinske regione Donjeck i Lugansk, koji zajedno čine Donbas, u zamenu za to da Rusija zamrzne ostatak linije fronta, što je i predlog koji je Putin izneo na Aljasci.

Tramp je više puta pretio da će uvesti rigorozne mere protiv Rusije, ali do sada nije preduzeo nikakve akcije, iako je Kremlj ignorisao njegove rokove i pretnje sankcijama.

Nepredvidivost je jedan od zaštitnih znakova spoljne politike američkog predsednika.

Možda je ovaj najnoviji potez pokušaj da se pokrenu mirovni pregovori koji su su sada u zastoju više od mesec dana nakon što je Tramp ugostio Putina na Aljasci.

Najznačajniji deo Trampove objave je možda način na koji je završena - uveravanjem da će SAD nastaviti da prodaju oružje NATO-u, koje bi zatim mogle da proslede Ukrajini.

To nije naizgled gotovo beskonačna posvećenost ratnim naporima koju je pružila administracija Džozefa Bajdena, ali je više nego što je Tramp do sada bio zainteresovan da ponudi.

