Đurić sa mađarskim kolegom Sijartom u Njujorku: Jačati energetsku bezbednost

Oni su na marginama zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku razgovarali o saradnji u oblasti saobraćajne infrastrukutre i zajedničkim projektima u oblasti gasne i naftne privrede, uz ocenu da se ekonomski odnosi dve zemlje dinamično razvijaju.

Kako je saopšteno iz Đurićevog kabineta, on je naglasio da u predstojećem periodu saradnju treba usmeriti na jačanje energetske bezbednosti i unapređenje infrastrukturnih veza.

Jedna od tema današnjeg susreta odnosila se i na naredni, treći sastanak Strateškog saveta saradnje Srbije i Mađarske, koji će biti odžan u Beogradu do kraja godine, a koji je, koji kako je ocenjeno, važan faktor za unapređenje ukupnih odnosa, navodi se u saopštenju.