Portal 021: Otkazan protest podrške studentu Jovičiću

Beta pre 1 sat

Protest podrške studentu Bogdanu Jovičiću, koji je bio zakazan za večeras ispred Okružnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu, otkazan je na zahtev studenata, preneo je portal 021. 

Ranije je saopšteno da će studenti i građani na protestu zatražiti puštanje na slobodu pritvorenog studenta Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Bogdana Jovičića. 

Jovičić je u pritvoru i tereti se za nasilničko ponašanje na javnom skupu, jer je tokom protesta navodno oštetio prostorije Srpske napredne stranke (SNS) na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu.

Jovičiću je sud dva puta odredio pritvor u trajanju od po 30 dana, a on je poslednjih dana štrajkovao glađu i zbog narušenog zdravlja prebačen je u Specijalnu bolnicu Okružnog zatvora u Beogradu. 

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je juče da je Jovičić prekinuo štrajk glađu.

 
 
 
 Večeras u Beogradu protest na kojem će se zatražiti puštanje studenta Bogdana Jovičića na slobodu
 
 Ispred Okružnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu večeras će biti održan protest studenata i građana na kojem će se zatražiti puštanje na slobodu pritvorenog studenta Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Bogdana Jovičića (22). 

Jovičić je uhapšen 14. avgusta posle velikog protesta u Novom Sadu i tereti se za krivično delo "nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu" i to zbog, kako su naveli njegovi advokati, "oštećenja imovine velike vrednosti u dolasku ili odlasku sa javnog skupa". 

Te večeri su građani polomili staklo na prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu. 

Jovičiću je sud dva puta odredio pritvor u trajanju od po 30 dana, a on je poslednjih 13 dana štrajkovao glađu i zbog narušenog zdravlja prebačen je u specijalnu bolnicu Okružnog zatvora u Beogradu. 

Više od 65.000 ljudi je do sada podržalo peticiju da se student Jovičić brani sa slobode. 

Kada je Bogdanu umro otac, na sahranu je iz pritvora doveden kasno, s lisicama na nogama što je izazvalo revolt i negodovanje građana, političkih stranaka i nevladinih organizacija. 

Njegova advokatica Ljiljana Borović Marjanović potvrdila je da je Jovičić juče prekinuo štrajk glađu. 

"Moj uslov je Bogdanu bio, da ga branim, da prestane da štrajkuje glađu. Razlog tome je što meni trebaju studenti koji su borci, jer samo takav zdrav, može da mi pomogne da dokažemo njegovu nevinost", kazala je sinoć Borović Marjanović za TV Nova S. 

Prethodno je saopšteno da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihavito da razmatra predstavku advokata studenta Bogdana Jovičića. 

Mnogi stručnjaci za zaštitu ljudskih prava u Srbiji i deo opozicije oštro su reagovali zbog postupanja policije i zatvorskih službenika prema Jovičiću, koje ocenjuju kao primer visokog stepena represije. 

Reagovale su i Partija evropskih socijalista koja je tražila da Jovičić odmah bude pušten iz pritvora, i Evropska demokratska stranka, navodeći da vlasti u Srbiji tog studenta tretiraju "kao opasnog kriminalca". 

S druge strane, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da je Jovičić izveden s lisicama na nogama kako ne bi pobegao i da je "ispoštovan hrišćanski obred sahranjivanja", bez obzira što je saučešće na sahrani svog oca primao vezanih nogu.

(Beta, 24.09.2025)

Otkazan protest podrške studentu Bodanu Jovičiću

Otkazan protest podrške studentu Bodanu Jovičiću

Nedeljnik pre 47 minuta
Portal 021: Otkazan protest podrške studentu Jovičiću

Portal 021: Otkazan protest podrške studentu Jovičiću

Radio sto plus pre 1 sat
Portal 021: Otkazan protest podrške studentu Jovičiću

Portal 021: Otkazan protest podrške studentu Jovičiću

Danas pre 1 sat
Protest u Beogradu zbog pritvora studenta Bogdana Jovičića

Protest u Beogradu zbog pritvora studenta Bogdana Jovičića

Serbian News Media pre 2 sata
Otkazan protest ispred zatvora u Beogradu sa zahtevom da se novosadski student pusti na slobodu

Otkazan protest ispred zatvora u Beogradu sa zahtevom da se novosadski student pusti na slobodu

Nova pre 1 sat
Večeras u Beogradu protest na kojem će se zatražiti puštanje studenta Bogdana Jovičića na slobodu

Večeras u Beogradu protest na kojem će se zatražiti puštanje studenta Bogdana Jovičića na slobodu

Radio sto plus pre 2 sata
Otkazan protest ispred zatvora u Beogradu sa zahtevom da se novosadski student pusti na slobodu

Otkazan protest ispred zatvora u Beogradu sa zahtevom da se novosadski student pusti na slobodu

Radio 021 pre 2 sata
