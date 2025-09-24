Portal 021: Otkazan protest podrške studentu Jovičiću

Protest podrške studentu Bogdanu Jovičiću, koji je bio zakazan za večeras ispred Okružnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu, otkazan je na zahtev studenata, preneo je portal 021.

Ranije je saopšteno da će studenti i građani na protestu zatražiti puštanje na slobodu pritvorenog studenta Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Bogdana Jovičića.

Jovičić je u pritvoru i tereti se za nasilničko ponašanje na javnom skupu, jer je tokom protesta navodno oštetio prostorije Srpske napredne stranke (SNS) na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu.

Jovičiću je sud dva puta odredio pritvor u trajanju od po 30 dana, a on je poslednjih dana štrajkovao glađu i zbog narušenog zdravlja prebačen je u Specijalnu bolnicu Okružnog zatvora u Beogradu.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je juče da je Jovičić prekinuo štrajk glađu.