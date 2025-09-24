Advokatica o Bogdanu: Ukida se pritvor osumnjičenima da su oštetili državu za 120 miliona evra, a njega drže zbog razbijenih prozora

Pravna zastupnica studenta Bogdana Jovičića Ljiljana Borović je istakla da njen klijent nije ni za pritvor, kao ni za kućni pritvor, te ceo slučaj ocenila kao "politički predmet". „Znam za mnogo teže slučajeve koji nisu bili u pritvoru ni za pokušaj ubistva ili izlazili posle mesec dana za trgovinu narkoticima.

Ovo je jedan politički predmet… Neću dozvoliti da se preko leđa jednog mladića lome interesi političkih stranaka“, poručila je Borović u „Danu uživo“ na N1. Ona je dodala i da kod sebe ima pet presuda za iste radnje izvršenja, da su gađali kamenicama prostorije SNS, te da „niko nije u pritvoru, kao ni u kućnom pritvoru“. „Kada neko nije kriv ili nije kriv za to za šta se tereti, treba da se brani istinom. Bogdan sve i da je uradio to što tužilac kaže, to nije delo