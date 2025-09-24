Brnabić sutra u poseti Azerbejdžanu: Sastanci sa predsednicom skupštine i premijerom

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić boraviće sutra u poseti Republici Azerbejdžanu, gde će se sastati se sa predsednicom Narodne skupštine Sahibom Gafarovom i predsednikom Vlade Alijem Asadovim.

Planirani su i sastanci sa ministrom finansija i kopredsedavajućim Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan Sahilom Babajevim i sa ministrom ekonomije Mikailom Džabarovim, saopšteno je iz Skupštine Srbije.