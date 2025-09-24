Brnabić: Srbija će od Azerbejdžana dobijati dodatne količine gasa u zimskim mesecima

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je sa Azerbejdžanom dogovoren novi ugovor o dodatnom snabdevanju Srbije gasom i istakla da će Srbija u zimskim mesecima dobiti dodatne količine gasa iz Azerbejdžana.

Brnabić je u Bakuu, gde boravi u zvaničnoj poseti, a posle sastanaka koje je imala, rekla da je ugovor o dodatnim količinima gasa dogovoren sada, a da preostaje samo da se u narednim nedeljama potpiše. "Imaćemo dodatne količine gasa, kao što je, zarad naše energetske bezbednosti, zatražio predsednik Aleksandar Vučić. Ono što je važno za naše građane i privredu to je saradnja Srbije i Azerbejdžana u energeticici. Energetska bezbednost je sastavni deo nacionalne