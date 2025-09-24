Drama u sudnici: Trampov atentator pokušao da se ubije kada je proglašen krivim: Njegova ćerka sve vreme vrištala

Rajan Vesli Raut, koji je prošle godine pokušao atentat na Donalda Trampa na golf terenu u Floridi, pokušao je da se ubode hemijskom olovkom u vrat ubrzo nakon što je u utorak proglašen krivim po svim tačkama optužnice.

Policajci su brzo reagovali, opkolili ga i izvukli iz sudnice. Porota, sastavljena od pet muškaraca i sedam žena, proglasila je Rajana Rauta (Ryan Routh) krivim po svim tačkama optužnice nakon dva sata većanja. Nakon što su porotnici napustili sudnicu, Raut je pokušao da se ubode u vrat. Zgrabio je olovku i počeo da pokušava da se ubode. Stražari su ga odmah savladali, podigli i odvukli iz sudnice. Njegova ćerka, Sara Raut, je vrištala: "Tata, volim te, nemoj ništa
