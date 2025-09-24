Atentator na Trampa proglašen krivim po svim tačkama optužnice, pokušao da se ubije u sudnici

Porota je proglasila Ruta krivim po svim tačkama optužnice, uključujući pokušaj atentata na u to vreme predsedničkog kandidata i niz krivičnih dela vezanih za vatreno oružje, prenosi BBC.

Incident se dogodio 15. septembra 2024. godine, dok je Tramp igrao golf na terenu u svom vlasništvu u Vest Palm Biču. Agent američke tajne službe uočio je cev puške koja je virila iz žbunja i pucao je na čoveka koji ju je držao. Rut je pobegao sa mesta događaja, ali je veoma brzo uhapšen. Rut se izjasnio da nije kriv na suđenje koje je počelo 8. septembra u Fort Pirsu, na Floridi. Tužilac je rekao da se tokom pokušaja atentata Rut sakrio u žbunju iza ograde oko