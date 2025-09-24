(Foto, video) dvadeset huligana napalo goste restorana: Detalji masovne tuče u centru Beograda: "Nastao je opšti haos, sevale su stolice i stolovi"

Blic pre 5 sati
(Foto, video) dvadeset huligana napalo goste restorana: Detalji masovne tuče u centru Beograda: "Nastao je opšti haos, sevale…

Večeras je u centru Beograda došlo do masovne tuče između gostiju restorana u Zmaj Jovinoj ulici i grupe huligana. Tom prilikom demolirano je više ugostiteljskih objekata.

Grupa stranaca sedela je za stolom jednog ugostiteljskog objekta kada im je prišla grupa huligana i nakon kraće verbalne rasprave krenula u fizički obračun. Kako je za "Blic" ispričao jedan od radnika restorana, došlo je do masovne tuče i opšteg haosa. Nije se znalo ko koga tuče, a na sve strane su letele stolice i flaše. - Gosti za jednim stolom su bili stranci i imali su obeležja nekog sportskog kluba majicama. Odjednom je došla grupa od dvadesetak huligana.
Navijač Seltika (34) hitno prevezen u Urgentni centar: Zadobio povrede glave u masovnoj tuči u centru Beograda

Kurir pre 4 sati
(Grafikon) od tropskih temperatura do mraza i snega! Dugoročna prognoza za jesen, mesec po mesec, a evo koliko dana će padati…

Blic pre 6 minuta
Pokažite humanost na delu i danas dobrovoljno dajte krv na ovim mestima - vaše malo nekome znači puno!

Sjajna vest za blokove! Stanari Bloka 45 dobili 80 uređenih parking-mesta

Navijač Seltika (34) hitno prevezen u Urgentni centar: Zadobio povrede glave u masovnoj tuči u centru Beograda

