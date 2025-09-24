(Foto, video) dvadeset huligana napalo goste restorana: Detalji masovne tuče u centru Beograda: "Nastao je opšti haos, sevale su stolice i stolovi"

Večeras je u centru Beograda došlo do masovne tuče između gostiju restorana u Zmaj Jovinoj ulici i grupe huligana. Tom prilikom demolirano je više ugostiteljskih objekata.

Grupa stranaca sedela je za stolom jednog ugostiteljskog objekta kada im je prišla grupa huligana i nakon kraće verbalne rasprave krenula u fizički obračun. Kako je za "Blic" ispričao jedan od radnika restorana, došlo je do masovne tuče i opšteg haosa. Nije se znalo ko koga tuče, a na sve strane su letele stolice i flaše. - Gosti za jednim stolom su bili stranci i imali su obeležja nekog sportskog kluba majicama. Odjednom je došla grupa od dvadesetak huligana.