Navijač Seltika (34) hitno prevezen u Urgentni centar: Zadobio povrede glave u masovnoj tuči u centru Beograda

Kurir pre 2 minuta  |  Telegraf
Navijač Seltika (34) hitno prevezen u Urgentni centar: Zadobio povrede glave u masovnoj tuči u centru Beograda

Jedan navijač Seltika prebačen je večeras u Urgentni centar zbog povrede koje je zadobio u tuči u centru Beograda! Navijač iz Škotske (34), prema nezvaničnim saznanjima, ima povrede glave.

Veća grupa huligana, podsetimo, napala je grupu stranih navijača koja je u majicama Seltika sedela u nekoliko kafića u Zmaj Jovinoj u strogom centru grada. Svedoci navode da je sukobu prethodila kratka svađa i da se posle samo nekoliko sekundi nije znalo ko koga bije. Napadači su se razbežali pre dolaska policije dok se na snimcima i fotografijama sa mesta obračuna vide srča i prevrnuti stolovi i stolice. Intervenisao je veliki broj pripadnika policije i za sada
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Navijač Seltika hitno prebačen u Urgentni centar nakon tuče u centru Beograda

Navijač Seltika hitno prebačen u Urgentni centar nakon tuče u centru Beograda

Telegraf pre 17 minuta
(Foto, video) dvadeset huligana napalo goste restorana: Detalji masovne tuče u centru Beograda: "Nastao je opšti haos, sevale…

(Foto, video) dvadeset huligana napalo goste restorana: Detalji masovne tuče u centru Beograda: "Nastao je opšti haos, sevale su stolice i stolovi"

Blic pre 52 minuta
(Foto) demolirano više restorana: Haos u centru Beograda: Letele flaše sa svih strana, veliki broj policije u Zmaj Jovinoj…

(Foto) demolirano više restorana: Haos u centru Beograda: Letele flaše sa svih strana, veliki broj policije u Zmaj Jovinoj ulici

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaŠkotskanavijacituča

Beograd, najnovije vesti »

Navijač Seltika (34) hitno prevezen u Urgentni centar: Zadobio povrede glave u masovnoj tuči u centru Beograda

Navijač Seltika (34) hitno prevezen u Urgentni centar: Zadobio povrede glave u masovnoj tuči u centru Beograda

Kurir pre 2 minuta
Navijač Seltika hitno prebačen u Urgentni centar nakon tuče u centru Beograda

Navijač Seltika hitno prebačen u Urgentni centar nakon tuče u centru Beograda

Telegraf pre 17 minuta
(Foto, video) dvadeset huligana napalo goste restorana: Detalji masovne tuče u centru Beograda: "Nastao je opšti haos, sevale…

(Foto, video) dvadeset huligana napalo goste restorana: Detalji masovne tuče u centru Beograda: "Nastao je opšti haos, sevale su stolice i stolovi"

Blic pre 52 minuta
(Foto) demolirano više restorana: Haos u centru Beograda: Letele flaše sa svih strana, veliki broj policije u Zmaj Jovinoj…

(Foto) demolirano više restorana: Haos u centru Beograda: Letele flaše sa svih strana, veliki broj policije u Zmaj Jovinoj ulici

Blic pre 1 sat
(Mape) jako nevreme preti Hrvatskoj, u Srbiji moguć sneg: Alarmi popaljeni! Stiže drastična promena vremena, evo kada tačno i…

(Mape) jako nevreme preti Hrvatskoj, u Srbiji moguć sneg: Alarmi popaljeni! Stiže drastična promena vremena, evo kada tačno i u kom delu zemlje

Blic pre 24 sata