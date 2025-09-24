"Mogu da imam bilo kakvo lice, ja ću i dalje da radim": Dušica Jakovljević zapušila usta svima koji komentarišu njen nos, evo šta je poručila (video)

Blic pre 2 sata
"Mogu da imam bilo kakvo lice, ja ću i dalje da radim": Dušica Jakovljević zapušila usta svima koji komentarišu njen nos, evo…

Voditeljka Elite 9, Dušica Jakovljević, za "Blic" je pričala na brojne teme, a na samom početku otkrila je da li ima partnera pored sebe.

- Nemam muškarca pored sebe, ja sam samoj sebi svoj muškarac. Shvatila sam da mogu sve, ja sam uvek sve sama radila - rekla je Dušica. Dušica je istakla da je nijedna priča iz Elite nije dirnula. - Ničija priča iz Elite me nije dirnula, moje srce je kamen. Ove sve stvari koje se tiču njihovih nesuglasica, ja to gledam profesionalno. Dirne me sve što je vezano za decu, ja se nadam da žene koje dođu u rijaliti i ostave svoju decu, da pate za njima i da ulaze da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Ničija priča iz Elite me nije dirnula" Dušica Jakovljević razotkrila učesnike Elite: "Nadam se da žene koje dolaze...."

"Ničija priča iz Elite me nije dirnula" Dušica Jakovljević razotkrila učesnike Elite: "Nadam se da žene koje dolaze...."

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Žika Jakšić prvi put u "nikad nije kasno" nakon moždanog udara: Evo kako je sve proteklo

Žika Jakšić prvi put u "nikad nije kasno" nakon moždanog udara: Evo kako je sve proteklo

Blic pre 18 minuta
"Da imam vremena imala bih kapacitet Za petoricu": Sandra Rešić iznela detalje o novom dečku: "On je malo više stariji od mene"…

"Da imam vremena imala bih kapacitet Za petoricu": Sandra Rešić iznela detalje o novom dečku: "On je malo više stariji od mene"

Blic pre 18 minuta
"Poštujem njenu karijeru,: Al' je ne bih komentarisala kao čoveka" Haos usred emisije zbog Zorice Brunclik i Viki Miljković…

"Poštujem njenu karijeru,: Al' je ne bih komentarisala kao čoveka" Haos usred emisije zbog Zorice Brunclik i Viki Miljković: "Ti si mi najveće razočaranje"

Blic pre 18 minuta
"Ničija priča iz Elite me nije dirnula" Dušica Jakovljević razotkrila učesnike Elite: "Nadam se da žene koje dolaze...."

"Ničija priča iz Elite me nije dirnula" Dušica Jakovljević razotkrila učesnike Elite: "Nadam se da žene koje dolaze...."

Alo pre 1 sat
Da li si to ti ili tvoj filter?

Da li si to ti ili tvoj filter?

Radar pre 2 sata