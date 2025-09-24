"Nastojimo da zajedno izgradimo bolju budućnost": Oglasio se Rubio nakon sastanka sa Vučićem i otkrio teme razgovora

Američki državni sekretar Marko Rubio istakao je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Njujorku razgovarao o strateškom dijalogu koji će, kako je naglasio, uskoro pokrenuti dve nacije.

Rubio je istakao da je sa Vučićem razgovarao i o učešću SAD na izložbi Ekspo, i naveo da je to prilika za dalje jačanje bilateralnih odnosa. - Drago mi je da sam video predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas u Njujorku. Razgovarali smo o strateškom dijalogu koji će naše dve nacije uskoro pokrenuti i o učešću SAD na Ekspo 2027, što su dve prilike za dalje jačanje naših bilateralnih odnosa dok nastojimo zajedno izgraditi bolju budućnost - napisao je Rubio na