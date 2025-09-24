"Nastojimo da zajedno izgradimo bolju budućnost": Oglasio se Rubio nakon sastanka sa Vučićem i otkrio teme razgovora

Blic pre 19 minuta
"Nastojimo da zajedno izgradimo bolju budućnost": Oglasio se Rubio nakon sastanka sa Vučićem i otkrio teme razgovora

Američki državni sekretar Marko Rubio istakao je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Njujorku razgovarao o strateškom dijalogu koji će, kako je naglasio, uskoro pokrenuti dve nacije.

Rubio je istakao da je sa Vučićem razgovarao i o učešću SAD na izložbi Ekspo, i naveo da je to prilika za dalje jačanje bilateralnih odnosa. - Drago mi je da sam video predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas u Njujorku. Razgovarali smo o strateškom dijalogu koji će naše dve nacije uskoro pokrenuti i o učešću SAD na Ekspo 2027, što su dve prilike za dalje jačanje naših bilateralnih odnosa dok nastojimo zajedno izgraditi bolju budućnost - napisao je Rubio na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić sa Markom Rubiom o jačanju političkog dijaloga i rešavanju pitanja američkih tarifa

Vučić sa Markom Rubiom o jačanju političkog dijaloga i rešavanju pitanja američkih tarifa

N1 Info pre 19 minuta
Vučić sa Rubiom u Njujorku: Fokus razgovora na oblasti ekonomije i trgovine

Vučić sa Rubiom u Njujorku: Fokus razgovora na oblasti ekonomije i trgovine

Sputnik pre 24 minuta
Vučić u Njujorku sa Markom Rubiom: O čemu su razgovarali?

Vučić u Njujorku sa Markom Rubiom: O čemu su razgovarali?

Danas pre 14 minuta
Lavrov i Rubio u podne za istim stolom u Njujorku

Lavrov i Rubio u podne za istim stolom u Njujorku

Politika pre 24 minuta
Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku, danas se obraća na GS UN

Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku, danas se obraća na GS UN

RTV pre 1 sat
Vučić u Njujorku: Važan i sadržajan razgovor sa Rubiom, fokus na oblasti ekonomije i trgovine

Vučić u Njujorku: Važan i sadržajan razgovor sa Rubiom, fokus na oblasti ekonomije i trgovine

Euronews pre 1 sat
Vučić se oglasio nakon sastanka sa Rubiom u Njujorku: Fokus na rešavanju pitanja tarifa, ali i novim investicijama (foto)

Vučić se oglasio nakon sastanka sa Rubiom u Njujorku: Fokus na rešavanju pitanja tarifa, ali i novim investicijama (foto)

Blic pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNjujork

Politika, najnovije vesti »

Vučić sa Markom Rubiom o jačanju političkog dijaloga i rešavanju pitanja američkih tarifa

Vučić sa Markom Rubiom o jačanju političkog dijaloga i rešavanju pitanja američkih tarifa

N1 Info pre 19 minuta
"Nastojimo da zajedno izgradimo bolju budućnost": Oglasio se Rubio nakon sastanka sa Vučićem i otkrio teme razgovora

"Nastojimo da zajedno izgradimo bolju budućnost": Oglasio se Rubio nakon sastanka sa Vučićem i otkrio teme razgovora

Blic pre 19 minuta
Vučić u Njujorku gost na večeri čiji je domaćin ministar spoljnih poslova Luksemburga: "Pivo nam je, za razliku od razgovora…

Vučić u Njujorku gost na večeri čiji je domaćin ministar spoljnih poslova Luksemburga: "Pivo nam je, za razliku od razgovora, bolje išlo" (foto)

Blic pre 24 minuta
Vučić sa Rubiom u Njujorku: Fokus razgovora na oblasti ekonomije i trgovine

Vučić sa Rubiom u Njujorku: Fokus razgovora na oblasti ekonomije i trgovine

Sputnik pre 24 minuta
Banjska, dve godine kasnije: Nerazrešene tenzije i sudske optužnice

Banjska, dve godine kasnije: Nerazrešene tenzije i sudske optužnice

Nedeljnik pre 9 minuta