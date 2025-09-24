Trampova poruka koja će potpuno razbesneti Putina: Ukrajina će moći da povrati svoju zemlju u njenom prvobitnom obliku!

Blic pre 4 sati
Trampova poruka koja će potpuno razbesneti Putina: Ukrajina će moći da povrati svoju zemlju u njenom prvobitnom obliku!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Ukrajina, uz podršku Evropske unije i NATO-a, ima realnu šansu da povrati svoju teritoriju i obnovi granice koje je imala pre početka rata sa Rusijom, koja se "besciljno" bori već tri i po godine.

U objavi na društvenoj mreži "Truth Social", Tramp je istakao da je, nakon što je detaljno upoznao vojnu i ekonomsku situaciju u Ukrajini i Rusiji, uveren da Ukrajina ima "veliku mogućnost" da se vrati na svoje prvobitne granice. On je naglasio da Rusija, koja se besciljno bori već tri i po godine, deluje kao "papirni tigar" i da bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od nedelju dana da pobedi u tom ratu. Tramp je istakao ekonomske poteškoće s kojima se Rusija suočava
