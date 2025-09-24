Tramp: Ukrajina može da pobedi Rusiju i vrati sve teritorije

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Ukrajina sada u poziciji da se „bori i pobedi“ u ratu protiv Rusije i da vrati sve teritorije, što je oštar preokret nakon što je mesecima vršio pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da napravi ustupke, uz poruku da ne može da pobedi. „Nakon što sam shvatio i u potpunosti razumeo vojnu i ekonomsku situaciju u Ukrajini i Rusiji i kada sam video ekonomske probleme koje rat uzrokuje Rusiji,