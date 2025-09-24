Tramp: Ukrajina može da pobedi Rusiju i vrati sve teritorije

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Tramp: Ukrajina može da pobedi Rusiju i vrati sve teritorije
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Ukrajina sada u poziciji da se „bori i pobedi“ u ratu protiv Rusije i da vrati sve teritorije, što je oštar preokret nakon što je mesecima vršio pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da napravi ustupke, uz poruku da ne može da pobedi. „Nakon što sam shvatio i u potpunosti razumeo vojnu i ekonomsku situaciju u Ukrajini i Rusiji i kada sam video ekonomske probleme koje rat uzrokuje Rusiji,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Trampova poruka koja će potpuno razbesneti Putina: Ukrajina će moći da povrati svoju zemlju u njenom prvobitnom obliku!

Trampova poruka koja će potpuno razbesneti Putina: Ukrajina će moći da povrati svoju zemlju u njenom prvobitnom obliku!

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića: Automobilom preprečio put hrvatskom političaru, pa ga izrešetao: On i žrtva ceo…

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića: Automobilom preprečio put hrvatskom političaru, pa ga izrešetao: On i žrtva ceo dan bili zajedno

Blic pre 47 minuta
U Trampovoj Americi nasilje je politika

U Trampovoj Americi nasilje je politika

Radar pre 42 minuta
Otac (30) silovao šetomesečnu ćerku: Pred sudom priznao monstruozan zločin: Osuđen na 30 godina zatvora

Otac (30) silovao šetomesečnu ćerku: Pred sudom priznao monstruozan zločin: Osuđen na 30 godina zatvora

Blic pre 22 minuta
Izrael sravnio sa zemljom zdravstveni centar u gazi Direktor SZO: Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati

Izrael sravnio sa zemljom zdravstveni centar u gazi Direktor SZO: Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati

Kurir pre 1 minut
Mađarska šokirala Trampa: Nerealno je da odustanemo od ruskih energenata

Mađarska šokirala Trampa: Nerealno je da odustanemo od ruskih energenata

Kurir pre 1 minut