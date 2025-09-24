Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića: Automobilom preprečio put hrvatskom političaru, pa ga izrešetao: On i žrtva ceo dan bili zajedno

Policija u Hrvatskoj je potvrdila da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića (62), bivšeg poslanika HDZ, koji je danas kasno popodne ubijen kod slavonskog broda.

Policija je potvrdila kako ga je pronašla i da je pod njihovim nadzorom. Podsetimo, u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak poslepodne ubijen je muškarac star oko 60 godina. Ubio ga je dvostruko mlađi muškarac (30). Nezvanično, hrvatski mediji su preneli da su se osumnjičeni i ubijeni družili ceo dan na izletištu Ljeskove vode i navodno je s njima bio i otac muškaraca koji je počinio ubistvo. - Čuo sam da je muškarac koji je sada u begu prestigao automobil