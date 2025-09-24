Ispred prostorija SNS-a na Voždovcu građani (VIDEO): Doneli mrtvački kovčeg i ubacili fantomku, sendvič, lažnu diplomu …

Danas pre 5 sati  |  N1
Ispred prostorija SNS-a na Voždovcu građani (VIDEO): Doneli mrtvački kovčeg i ubacili fantomku, sendvič, lažnu diplomu ……

Ispred Opštinskog odbora SNS-a na Voždovcu stigla je kolona građana koja je bila u protestnoj šetnji, gde su održali performans.

Kako piše N1, policajci u civili legitimisali su jednog učesnika koji je držao sveće u rukama. Građani su doneli mrtvački kovčeg u koji su ubacili fantomku, sendvič, lažnu diplomu i palicu. „Naš performans je usmeren ka stranci zla, nije usmeren ni prema jednoj živoj osobi, već prema stranci kojoj polako dolazi kraj i ovde smo da taj kraj obeležimo“, rekao je jedan muškarac putem megafona. Zatim je pušten snimljen govor. „SNS još postoji, ali njihova era se bliži
