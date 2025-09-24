Demonstranti ispred prostorija SNS na Voždovcu: Bili ispred zgrade Dijane Hrkalović

Beogradski članovi zborova Voždovca pozvali su večeras na protest pod imenom "Pamtimo! Pravda stiže". Oni su u protestnu šetnju krenuli od beogradskog Fakulteta organizacionih nauka, pa sve do sedišta SNS na toj opštini.

Oni su u jednom trenutku stali ispred zgrade u kojoj navodno živi Dijana Hrkalović i tu održali performans. Kada su stigli ispred prostorija SNS-a, demonstranti su izneli mrtvački kovčeg. Policija je ubrzo stigla i legitimisala okupljene. Nije poznato da li je neko priveden. Demontranti su u šetnju krenuli oko 19.30 sati.