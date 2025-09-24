Demonstranti ispred prostorija SNS na Voždovcu: Bili ispred zgrade Dijane Hrkalović

Blic pre 3 sata
Demonstranti ispred prostorija SNS na Voždovcu: Bili ispred zgrade Dijane Hrkalović

Beogradski članovi zborova Voždovca pozvali su večeras na protest pod imenom "Pamtimo! Pravda stiže". Oni su u protestnu šetnju krenuli od beogradskog Fakulteta organizacionih nauka, pa sve do sedišta SNS na toj opštini.

Oni su u jednom trenutku stali ispred zgrade u kojoj navodno živi Dijana Hrkalović i tu održali performans. Kada su stigli ispred prostorija SNS-a, demonstranti su izneli mrtvački kovčeg. Policija je ubrzo stigla i legitimisala okupljene. Nije poznato da li je neko priveden. Demontranti su u šetnju krenuli oko 19.30 sati.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ispred prostorija SNS-a na Voždovcu građani (VIDEO): Doneli mrtvački kovčeg i ubacili fantomku, sendvič, lažnu diplomu ……

Ispred prostorija SNS-a na Voždovcu građani (VIDEO): Doneli mrtvački kovčeg i ubacili fantomku, sendvič, lažnu diplomu …

Danas pre 46 minuta
Završen protest građana Voždovca “Pamtimo! Pravda stiže”: „Performans sa sandukom usmeren prema “stranci zla”

Završen protest građana Voždovca “Pamtimo! Pravda stiže”: „Performans sa sandukom usmeren prema “stranci zla”

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SNSDijana Hrkalović

Društvo, najnovije vesti »

Sud u Strazburu prihvatio slučaj Bogdana Jovičića

Sud u Strazburu prihvatio slučaj Bogdana Jovičića

Danas pre 46 minuta
Nerazjašnjeno ubistvo Stevana Markovića

Nerazjašnjeno ubistvo Stevana Markovića

Radar pre 41 minuta
Vreme ljudi bez lica

Vreme ljudi bez lica

Radar pre 41 minuta
Priča o vremenu kad su najposebniji bili nevidljivi

Priča o vremenu kad su najposebniji bili nevidljivi

Radar pre 41 minuta
Poslovna elita na mjuziklu u Beogradu! "Blic" okupio bankare, direktore, privrednike, IT sektor (foto)

Poslovna elita na mjuziklu u Beogradu! "Blic" okupio bankare, direktore, privrednike, IT sektor (foto)

Blic pre 11 minuta