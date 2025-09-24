Rat dronovima se nastavlja Harkovom odjekivale ekpslozije, gori petrohemijski kompleks Gasproma!

Dnevnik pre 21 minuta
Rat dronovima se nastavlja Harkovom odjekivale ekpslozije, gori petrohemijski kompleks Gasproma!

KIJEV/MOSKVA: Masovni napad ruskih dronova tokom protekle noći na Harkovsku oblast izazvao je požare na više lokacija, a jedna osoba je povređena, saopštila je danas ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

U saopštenju koje je objavljeno na Fejsbuku se navodi da su četiri požara izbila u Holodnogirskom okrugu Harkova, gde je zapaljena prodavnica, pomoćna zgrada i drugi objekti, a oštećene su i privatne kuće i automobili, prenosi Ukrinform. U selu Bugajovka, u Čugujevskom okrugu, zapaljene su stambena zgrada i pomoćne zgrade. Ruska vojska je granatirala Prudjanku u Harkovskoj oblasti, gde je ranjen jedan muškarac. Ukrajinski dronovi napali su petrohemijski kompleks
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Inferno u harkovu! Gorele stambene zgrade i prodavnice nakon ruskih udara: Ukrajinci napali kompleks kojim upravlja "gasprom"…

Inferno u harkovu! Gorele stambene zgrade i prodavnice nakon ruskih udara: Ukrajinci napali kompleks kojim upravlja "gasprom" (video)

Blic pre 56 minuta
Trump: NATO da obara ruske avione koji naruše vazdušni prostor

Trump: NATO da obara ruske avione koji naruše vazdušni prostor

Bloomberg Adria pre 56 minuta
Tramp: Zatražiću od Orbana da Mađarska prestane da kupuje rusku naftu, on je moj prijatelj

Tramp: Zatražiću od Orbana da Mađarska prestane da kupuje rusku naftu, on je moj prijatelj

NIN pre 21 minuta
Zelenski: Tramp bi mogao da pomogne u promeni stava Si Đinpinga o Rusiji

Zelenski: Tramp bi mogao da pomogne u promeni stava Si Đinpinga o Rusiji

Vesti online pre 26 minuta
Tramp: Zemlje NATO-a treba da obore ruske avione ako uđu u njihov vazdušni prostor

Tramp: Zemlje NATO-a treba da obore ruske avione ako uđu u njihov vazdušni prostor

NIN pre 6 minuta
Ruski petrohemijski kompleks Salavat napadnut dronovima; požari u Harkovskoj oblasti posle masovnog udara

Ruski petrohemijski kompleks Salavat napadnut dronovima; požari u Harkovskoj oblasti posle masovnog udara

RTS pre 56 minuta
Uživo raketni udar na Rusiju, ima ranjenih Putinova vojska zatvara "džep" na ključnom mestu, zatim sledi žestoka ofanzova!

Uživo raketni udar na Rusiju, ima ranjenih Putinova vojska zatvara "džep" na ključnom mestu, zatim sledi žestoka ofanzova!

Alo pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaGaspromFacebookFejsbukKijevpožarHarkov

Društvo, najnovije vesti »

„Traži se. Živ ili mrtav“: Montgomeri o plakatima protiv Verana Matića dvehiljaditih

„Traži se. Živ ili mrtav“: Montgomeri o plakatima protiv Verana Matića dvehiljaditih

Cenzolovka pre 11 minuta
Telekomovi advokati neizostavni deo svakog poteza nove uprave United grupe: „Vučić ne staje u nameri da ugasi UM medije“

Telekomovi advokati neizostavni deo svakog poteza nove uprave United grupe: „Vučić ne staje u nameri da ugasi UM medije“

Cenzolovka pre 1 minut
Više od 40 pretnji i napada od novembra na reportere N1 (VIDEO)

Više od 40 pretnji i napada od novembra na reportere N1 (VIDEO)

Cenzolovka pre 1 minut
Srbiji preti digitalna diktatura: EU zakoni bi mogli da postanu novo oružje Vučićeve cenzure

Srbiji preti digitalna diktatura: EU zakoni bi mogli da postanu novo oružje Vučićeve cenzure

Cenzolovka pre 1 minut
Večeras u Beogradu protest na kojem će se zatražiti puštanje studenta Bogdana Jovičića na slobodu

Večeras u Beogradu protest na kojem će se zatražiti puštanje studenta Bogdana Jovičića na slobodu

Beta pre 56 minuta