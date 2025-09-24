Rat dronovima se nastavlja Harkovom odjekivale ekpslozije, gori petrohemijski kompleks Gasproma!

KIJEV/MOSKVA: Masovni napad ruskih dronova tokom protekle noći na Harkovsku oblast izazvao je požare na više lokacija, a jedna osoba je povređena, saopštila je danas ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

U saopštenju koje je objavljeno na Fejsbuku se navodi da su četiri požara izbila u Holodnogirskom okrugu Harkova, gde je zapaljena prodavnica, pomoćna zgrada i drugi objekti, a oštećene su i privatne kuće i automobili, prenosi Ukrinform. U selu Bugajovka, u Čugujevskom okrugu, zapaljene su stambena zgrada i pomoćne zgrade. Ruska vojska je granatirala Prudjanku u Harkovskoj oblasti, gde je ranjen jedan muškarac. Ukrajinski dronovi napali su petrohemijski kompleks