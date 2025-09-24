Dejan Vuk Stanković: Druga rata sredstva za materijalne troškove fakulteta do kraja septembra

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da će druga rata sredstva za materijalne troškove fakulteta u iznosu od 492 miliona dinara biti uplaćena do kraja septembra.

U saopštenju je navedeno da Ministarstvo prati finansijske potrebe univerziteta i fakulteta i u skladu sa utvrđenom dinamikom izdvaja predviđena sredstva za materijalne i druge troškove, kao i da su rešenja o raspodeli sredstava za stalne troškove, troškove materijala i druga primanja zaposlenih upućena danas visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. "Država redovno izmiruje obaveze prema visokoškolskim ustanovama i nema govora da ne prati