Dejan Vuk Stanković: Druga rata sredstva za materijalne troškove fakulteta do kraja septembra

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da će druga rata sredstva za materijalne troškove fakulteta u iznosu od 492 miliona dinara biti uplaćena do kraja septembra.

U saopštenju je navedeno da Ministarstvo prati finansijske potrebe univerziteta i fakulteta i u skladu sa utvrđenom dinamikom izdvaja predviđena sredstva za materijalne i druge troškove, kao i da su rešenja o raspodeli sredstava za stalne troškove, troškove materijala i druga primanja zaposlenih upućena danas visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. "Država redovno izmiruje obaveze prema visokoškolskim ustanovama i nema govora da ne prati
N1 Info pre 1 sat
N1 Info pre 1 sat
Novi magazin pre 46 minuta
Radio 021 pre 1 sat
RTS pre 2 sata
Nedeljnik pre 3 sata
NIN pre 3 sata
ProsvetaMinistarstvo prosveteobrazovanjefakultetiDejan Vuk Stanković

