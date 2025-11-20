Izlivanje Južne Morave izazvalo evakuaciju i prekide u saobraćaju u Vranju

Naslovi.ai pre 5 minuta

Obilne padavine izazvale su izlivanje Južne Morave u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac, evakuisano je devet osoba, saobraćaj je obustavljen.

Obilne padavine su dovele do naglog porasta nivoa Južne Morave i izlivanja u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac kod Vranja, što je izazvalo poplave i prekid saobraćaja na pojedinim pravcima. Južne vesti Vranje news Danas RTS

Evakuisano je devet osoba, među kojima je petoro dece, iz poplavljenih domaćinstava, a privremeno su zbrinuti u lokalnim ustanovama, uključujući Prihvatilište za odrasla lica u Vranju. Blic Vreme OK radio

Zbog povećanog vodostaja Južne Morave, saobraćaj je obustavljen na putnom pravcu od Železničke stanice prema selu Ćukovac, kao i na mostovima u Rataju i Ćukovcu. Lokalni organi prate situaciju i apeluju na oprez. Vranje news OK radio