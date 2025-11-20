Uvedena Vanredna situacija u ovoj opštini Srbije: Zatvoreni putevi i mostovi: "Stanovništvo će biti informisano o daljim koracima!"

Blic pre 1 sat
Uvedena Vanredna situacija u ovoj opštini Srbije: Zatvoreni putevi i mostovi: "Stanovništvo će biti informisano o daljim…
Stanovništvo se obaveštava redovno o situaciji i apeluje se na saradnju sa službama Na jugu Srbije reka Južna Morava se izlila na nekoliko lokacija, izazvavši evakuaciju stanovništva Vanredna situacija proglašena je danas na celoj teritoriji opštine Lebane zbog izlivanja odvodnih kanala, potoka i reke Jablanice na izlazu iz Lebana usled velikih padavina, saopštio je Štab za vanredne situacije ove opštine, a preneli su lokalni mediji. Nadležne službe su na terenu i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poplave u Vranju i Svilajncu: Evakuacija i zatvaranje mosta zbog visokog vodostaja

Poplave u Vranju i Svilajncu: Evakuacija i zatvaranje mosta zbog visokog vodostaja

Naslovi.ai pre 29 minuta
Ova slika dokaz je da je kritično: Pogledajte šta vojska radi u Svilajncu

Ova slika dokaz je da je kritično: Pogledajte šta vojska radi u Svilajncu

Telegraf pre 8 minuta
Izlila se Južna Morava kod Vranja, devet osoba evakuisano; Vanredna situacija u Lebanu zbog izlivanja Jablanice

Izlila se Južna Morava kod Vranja, devet osoba evakuisano; Vanredna situacija u Lebanu zbog izlivanja Jablanice

RTV pre 1 sat
Povećan vodostaj Velike Morave u Svilajncu, reka sve više nadolazi: Pontonski most zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti…

Povećan vodostaj Velike Morave u Svilajncu, reka sve više nadolazi: Pontonski most zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti građana

RINA pre 1 sat
Raste vodostaj u još jednom gradu Srbije: Situacija se prati iz minuta u minut, zatvoren most: "Nije bezbedno!"

Raste vodostaj u još jednom gradu Srbije: Situacija se prati iz minuta u minut, zatvoren most: "Nije bezbedno!"

Blic pre 1 sat
Zatvoren most na velikoj moravi Reka sve više nadolazi zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti građana

Zatvoren most na velikoj moravi Reka sve više nadolazi zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti građana

Dnevnik pre 1 sat
Velika Morava nadolazi: Zatvoren pontonski most u Svilajncu

Velika Morava nadolazi: Zatvoren pontonski most u Svilajncu

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoravaJablanicavanredna situacijaLebane

Društvo, najnovije vesti »

Davor Stefanović: Pritvor proizvodi projektile koji čekaju da eksplodiraju, a ne građane koji treba da budu korisni za društvo…

Davor Stefanović: Pritvor proizvodi projektile koji čekaju da eksplodiraju, a ne građane koji treba da budu korisni za društvo kad izađu

Mašina pre 19 minuta
Ekološki ustanak pozvao opoziciju, studente i udruženja na dogovor oko referenduma za Generalštab

Ekološki ustanak pozvao opoziciju, studente i udruženja na dogovor oko referenduma za Generalštab

N1 Info pre 19 minuta
Poplave u Vranju i Svilajncu: Evakuacija i zatvaranje mosta zbog visokog vodostaja

Poplave u Vranju i Svilajncu: Evakuacija i zatvaranje mosta zbog visokog vodostaja

Naslovi.ai pre 29 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 20. i 21. novembar 2025: Danas pretežno sunčano, sutra kiša i pad temperature sa snegom u…

Vremenska prognoza za Srbiju 20. i 21. novembar 2025: Danas pretežno sunčano, sutra kiša i pad temperature sa snegom u planinama

Naslovi.ai pre 49 minuta
(BLOG) Održan protest "Kojim tokom ide TOK?": Studenti odneli pismo upozorenja tužiocu, poručili - "ne damo Generalštab"

(BLOG) Održan protest "Kojim tokom ide TOK?": Studenti odneli pismo upozorenja tužiocu, poručili - "ne damo Generalštab"

N1 Info pre 23 minuta