Vanredne odbrane od poplava proglašene u Vranju i okolini zbog izlivanja Južne Morave

Naslovi.ai pre 25 minuta
Vanredne odbrane od poplava proglašene u Vranju i okolini zbog izlivanja Južne Morave

Zbog obilnih padavina i izlivanja Južne Morave proglašene su vanredne odbrane od poplava u Vranju i opštini Lebane.

JP "Srbijavode" je saopštilo da su na području Južne Morave proglašene vanredne odbrane od poplava nakon izlivanja reke na više lokacija u Pavlovcu, Rataju i Ćukovcu. Devet osoba je evakuisano iz Pavlovca i smešteno u Prihvatilište za odrasla lica u Vranju. RTS RTV

Grad Vranje je proglasio vanrednu situaciju na celoj teritoriji zbog izlivanja reke i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa, kao i izlivanja drugih reka i kanala. Gradski štab je naložio Zavodu za javno zdravlje da preduzme neophodne mere. RTV

Vanredna situacija je na snazi i u opštini Lebane zbog izlivanja reke Jablanice. RTS

Povezane vesti »

Proglašene vanredne odbrane od poplava na teritoriji Južne Morave; vanredno u Vranju i Lebanu

Proglašene vanredne odbrane od poplava na teritoriji Južne Morave; vanredno u Vranju i Lebanu

RTV pre 30 minuta
Proglašene vanredne odbrane od poplava na teritoriji Južne Morave; vanredno i u Lebanu

Proglašene vanredne odbrane od poplava na teritoriji Južne Morave; vanredno i u Lebanu

RTS pre 35 minuta
Ova slika dokaz je da je kritično: Pogledajte šta vojska radi u Svilajncu

Ova slika dokaz je da je kritično: Pogledajte šta vojska radi u Svilajncu

Telegraf pre 4 sati
Uvedena Vanredna situacija u ovoj opštini Srbije: Zatvoreni putevi i mostovi: "Stanovništvo će biti informisano o daljim…

Uvedena Vanredna situacija u ovoj opštini Srbije: Zatvoreni putevi i mostovi: "Stanovništvo će biti informisano o daljim koracima!"

Blic pre 6 sati
Povećan vodostaj Velike Morave u Svilajncu, reka sve više nadolazi: Pontonski most zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti…

Povećan vodostaj Velike Morave u Svilajncu, reka sve više nadolazi: Pontonski most zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti građana

RINA pre 6 sati
Raste vodostaj u još jednom gradu Srbije: Situacija se prati iz minuta u minut, zatvoren most: "Nije bezbedno!"

Raste vodostaj u još jednom gradu Srbije: Situacija se prati iz minuta u minut, zatvoren most: "Nije bezbedno!"

Blic pre 5 sati
Zatvoren most na velikoj moravi Reka sve više nadolazi zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti građana

Zatvoren most na velikoj moravi Reka sve više nadolazi zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti građana

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeSrbijavodeMoravavanredna situacijapoplaveLebane

Društvo, najnovije vesti »

Slobodan univerzitet: Revanšizam prema Jeleni Kleut zbog podrške studentima

Slobodan univerzitet: Revanšizam prema Jeleni Kleut zbog podrške studentima

Danas pre 30 minuta
Putina ne smemo izdati

Putina ne smemo izdati

Danas pre 30 minuta
Obrt u Petoj beogradskoj gimnaziji: Nastavnicima prosleđeno obaveštenje Ministarstva prosvete

Obrt u Petoj beogradskoj gimnaziji: Nastavnicima prosleđeno obaveštenje Ministarstva prosvete

Danas pre 10 minuta
Ovo je najveći božićni vašar u Evropi i nalazi se – u našem komšiluku

Ovo je najveći božićni vašar u Evropi i nalazi se – u našem komšiluku

Danas pre 25 minuta
Istoričar: Traže da izbrišemo Generalštab iz registra kulturnih dobara, prete otkazima

Istoričar: Traže da izbrišemo Generalštab iz registra kulturnih dobara, prete otkazima

Danas pre 1 sat