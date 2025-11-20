Vanredne odbrane od poplava proglašene u Vranju i okolini zbog izlivanja Južne Morave

Naslovi.ai pre 25 minuta

Zbog obilnih padavina i izlivanja Južne Morave proglašene su vanredne odbrane od poplava u Vranju i opštini Lebane.

JP "Srbijavode" je saopštilo da su na području Južne Morave proglašene vanredne odbrane od poplava nakon izlivanja reke na više lokacija u Pavlovcu, Rataju i Ćukovcu. Devet osoba je evakuisano iz Pavlovca i smešteno u Prihvatilište za odrasla lica u Vranju. RTS RTV

Grad Vranje je proglasio vanrednu situaciju na celoj teritoriji zbog izlivanja reke i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa, kao i izlivanja drugih reka i kanala. Gradski štab je naložio Zavodu za javno zdravlje da preduzme neophodne mere. RTV

Vanredna situacija je na snazi i u opštini Lebane zbog izlivanja reke Jablanice. RTS