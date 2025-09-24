Mali: Vlada će u petak usvojiti predlog novog zakona o legalizaciji

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Mali: Vlada će u petak usvojiti predlog novog zakona o legalizaciji
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će Vlada Srbije na sednici u petak usvojiti predlog novog zakona o legalizaciji objekata i istakao da je to samo jedna od mera koju donosi država kako bi se podigao životni standard građana. "Za samo 100 evra po stanu ljudi će biti u mogućnosti da legalizuju svoj stan i da ga posle prodaju ili stave pod hipoteku", rekao je Mali prilikom posete porodice Vesić iz Kaluđerice koja je kupla stan u okviru Programa
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Pomoć države po isteku kvote! Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade: Mali najavio novi krug

Pomoć države po isteku kvote! Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade: Mali najavio novi krug

Blic pre 4 minuta
Evo kako da prijavite objekat za legalizaciju: Detaljan postupak po koracima i cene na jednom mestu

Evo kako da prijavite objekat za legalizaciju: Detaljan postupak po koracima i cene na jednom mestu

Kurir pre 13 minuta
Kako da prijavite objekat za legalizaciju po neverovatnim uslovima: Detaljan postupak i cene

Kako da prijavite objekat za legalizaciju po neverovatnim uslovima: Detaljan postupak i cene

Alo pre 4 minuta
Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade

Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Vesići kupili svoju prvu nekretninu u Kaluđerici uz pomoć kredita za mlade Ministar Mali im stigao u posetu, evo šta je…

Vesići kupili svoju prvu nekretninu u Kaluđerici uz pomoć kredita za mlade Ministar Mali im stigao u posetu, evo šta je bračnom paru doneo na poklon za useljenje

Dnevnik pre 1 sat
Mali: Rata kredita kao renta koju su ranije plaćali FOTO/VIDEO

Mali: Rata kredita kao renta koju su ranije plaćali FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade; Vlada u petak usvaja predlog novog zakona o legalizaciji

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade; Vlada u petak usvaja predlog novog zakona o legalizaciji

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijelegalizacijaSiniša Malifinansije

Ekonomija, najnovije vesti »

Trka za karipskom naftom

Trka za karipskom naftom

Dojče vele pre 44 minuta
Gde brucoši u Beogradu mogu da nađu povoljan i dobar stan?

Gde brucoši u Beogradu mogu da nađu povoljan i dobar stan?

Kamatica pre 49 minuta
Šta sve ne znamo o najavljenom zakonu o legalizaciji u Srbiji

Šta sve ne znamo o najavljenom zakonu o legalizaciji u Srbiji

BBC News pre 9 minuta
Poreska uprava želi da zaposli 248 radnika

Poreska uprava želi da zaposli 248 radnika

Forbes pre 9 minuta
Zbog oglasa ostao bez gotovo 200.000 rsd! Devojka ga prevarila dok je trepnuo, evo na koju foru je naseo

Zbog oglasa ostao bez gotovo 200.000 rsd! Devojka ga prevarila dok je trepnuo, evo na koju foru je naseo

Kurir pre 4 minuta