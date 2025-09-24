Zvezda započinje svoju evropsku avanturu protiv Seltika Prvi korak crveno-belih u Ligi Evrope pred krcatim tribinama!

Večeras od 21 čas stadion Rajko Mitić biće centar sportskih dešavanja u Srbiji, jer Crvena zvezda otvara grupnu fazu Lige Evrope protiv škotskog velikana Seltika.

Duel starih šampiona Evrope obećava atmosferu kakvu samo Marakana ume da napravi. Zvezda u ovaj duel ulazi raspoložena. Serija pobeda u domaćem prvenstvu i trijumf u večitom derbiju daju dodatni zamah timu Vladana Milojevića. Posle propuštene šanse za Ligu šampiona, crveno-beli imaju jasan cilj – da pokažu da pripadaju samom vrhu kontinentalnog fudbala. Njihov najveći saveznik, kao i uvek, biće podrška publike sa tribina. Škoti u Beograd dolaze u dobrom ritmu,