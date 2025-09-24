Vučić zvanično pozvao Trampa da poseti Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je zvanično pozvao predsednika SAD Donalda Trampa da poseti Srbiju.

Posle govora na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić je izjavio da je zvaničan poziv Trampu uputio preko Stejt departmenta tokom svog jučerašnjeg sastanka sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom. "Na sastanku sa sekretarom Rubiom ton je bio prijateljski, razgovor je bio iskren, otvoren i izuzetno sadržajan", rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate. Vučić je kazao da sa Rubiom "nije imao lak razgovor" o pitanju američkih sankcija