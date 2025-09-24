Dijaspora i ove godine ukazuje na težak život Srba na KiM tokom zasedanja UN u Njujorku

RTS pre 1 sat
Dijaspora i ove godine ukazuje na težak život Srba na KiM tokom zasedanja UN u Njujorku

Kao i prošle godine, tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i ovih dana na ulicama Njujorka, oko sedišta svetske organizacije kruže tri kamiona sa bilbordima kojima srpska dijaspora u SAD želi da skrene pažnju na tešku situaciju u kojoj žive Srbi na Kosovu i Metohiji.

U akciji podizanja svesti u američkoj i svetskoj javnosti, na video-bimovima postavljenim na tri kamiona, smenjuju se snimci sa fotografijama zločina OVK, ali i oni koji, kako se navodi, prokazuju realnu situaciju u kojoj živi srpsko stanovništvo, a koje je pod stalnim prtiskom vlasti u Prištini. U ime srpske dijaspore koja je organizovala akciju, Aleks Mitrović je rekao da oni žele da ukažu na situaciju koja dugo traje. ''Juče je predsednik Sjedinjenih Američkih
Vučić zvanično pozvao Trampa da poseti Srbiju

N1 Info pre 1 sat
Vučić u Njujorku: Pozvao Trampa u Srbiju, traži odlaganje sankcija NIS-u i rešenje za američke carine

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić u UN: Beograd nudi kao centar dijaloga, upozorava na “selektivnu primenu” međunarodnog prava i stanje Srba na Kosovu…

Serbian News Media pre 1 sat
Manojlović optužuje Vučića za ćutanje na Trumpovu izjavu o „dogovorenom ratu“

Serbian News Media pre 1 sat
Akcija srpske dijaspore u SAD: Kamioni sa bilbordima skreću pažnju na položaj Srba na KiM (VIDEO, FOTO)

Euronews pre 1 sat
Zapadni mediji: Iako Tramp menja stav prema Moskvi, ipak nije odobrio ukrajinske napade na Rusiju

Sputnik pre 2 sata
Kreni-Promeni: Trebalo je da Vučić u UN demantuje Trampovu izjavu o dogovorenom ratu na Kosovu

Novi magazin pre 2 sata
"Titanski zadatak": Milej: Tramp je restrukturirao međunarodnu trgovinu

Blic pre 5 minuta
Stručnjak za rusku ekonomiju i politiku: EU i Britanija „muzu svetu kravu“

Danas pre 35 minuta
Španija i Italija šalju vojne brodove da štite humanitarnu flotilu koja se uputila ka Pojasu Gaze

Danas pre 10 minuta
"Naš stav je jasan": Makron poručio Iranu da je ostalo još vrlo malo vremena za sporazum

Blic pre 40 minuta
Huti preuzeli odgovornost za napad: Dronovima napali Eliat, povređeno 20 osoba: Ispalili gotovo 90 balističkih raketa i…

Blic pre 15 minuta