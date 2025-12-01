Desetine hiljada ljudi u Madridu na skupu protiv vlade: Policija nije baš bila nežna prema nekima (video, foto)

Kurir pre 26 minuta  |  Beta-AFP)
Španska desničarska opozicija i desetine hiljada njihovih pristalica danas su u Madridu zahtevali ostavku socijalističkog premijera Pedra Sančeza povezanog sa pravosudnim procesima koji obuhvaraju njegove bliske saradnike i porodicu.

Španska policija navela je da je na protestu bilo 40.000 ljudi. Pre nekoliko dana Sančez nije uspeo da državnog tužioca koga je branio po svaku cenu spase od presude zbog kršenja sudske tajne i dau slučaju korupcije spase od pritvora svog bivšeg najbližeg saradnika i ministra, Hosea Luisa Abalosa. Vođa opozicone Narodne partije koja je pozvala na današnje demonstracije, Alberto Nunjes Feiho, pozvao je Vladu na prevremene opšte izbore jer je " Španiji dosta onih
