Vitkof stiže u Moskvu; Zelenski se sastaje sa Makronom

Rat u Ukrajini – 1.377. dan. Nakon razgovora sa ukrajinskom delegacijom na Floridi, specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof danas putuje u Moskvu, prenosi Si-En-En. Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastaje se sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. Šef Bele kuće Donald Tramp poručuje da postoji velika šansa da se postigne sporazum kojim bi se okončao rat.

EK: Upozorili smo Trampa da mirovni sporazum ne sme da amnestira ruske ratne zločine Napori američkog predsednika Donalda Trampa sa ciljem postizanja mira u Ukrajini ne smeju da dovedu do toga da ruski predsednik Vladimir Putin izbegne odgovornost za ratne zločine, upozorio je evropski komesar za pravosuđe i demokratiju Majkl Mekgrat. "Pregovarači moraju da obezbede da težnja ka prekidu vatre ne rezultira time da Rusija izbegne krivično gonjenje", istakao je