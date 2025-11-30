Tramp: Ukrajina ima ozbiljne probleme

Sputnik pre 29 minuta
Tramp: Ukrajina ima ozbiljne probleme

Stanje sa korupcijom u Ukrajini predstavlja problem i ne doprinosi rešenju sukoba, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.

„Imaju situaciju sa korupcijom — to im svakako ne pomaže“, dodao je on. On je istakao i da pregovori sa Ukrajinom o novom planu za rešavanje sukoba idu dobro. Po njegovim rečima, on ne pokušava da postavi bilo kakve rokove Rusiji u vezi sa rešavanjem situacije u Ukrajini. Potvrdio je da njegov specijalni izaslanik za Ukrajinu Stiv Vitkof planira da se sastane sa predsednikom Rusije „negde tokom nedelje“. Mediji su javili da bi Vitkof već sutra mogao da krene za
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

"Postoji velika šansa da postignemo dogovor" oglasio se Tramp o Ukrajini

"Postoji velika šansa da postignemo dogovor" oglasio se Tramp o Ukrajini

Kurir pre 24 sata
"Važno je..." Zelenski poslao poruku Trampu

"Važno je..." Zelenski poslao poruku Trampu

Alo pre 24 sata
Tramp: Postoji velika šansa da postignemo dogovor o završetku rata u Ukrajini

Tramp: Postoji velika šansa da postignemo dogovor o završetku rata u Ukrajini

Politika pre 24 sata
Si-En-En: Vitkof sutra u Moskvi, moguć sastanak s Putinom

Si-En-En: Vitkof sutra u Moskvi, moguć sastanak s Putinom

Politika pre 24 sata
Tramp: Postoji velika šansa da postignemo dogovor o završetku rata u Ukrajini

Tramp: Postoji velika šansa da postignemo dogovor o završetku rata u Ukrajini

RTV pre 29 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Rubio: Produktivan sastanak, ali ima još posla

UKRAJINSKA KRIZA - Rubio: Produktivan sastanak, ali ima još posla

RTV pre 1 sat
"Rusija će imati centralnu ulogu u bilo kakvom dogovoru za okončanje rata": Različiti tonovi Rubija i Umerova, Vitkof sutra…

"Rusija će imati centralnu ulogu u bilo kakvom dogovoru za okončanje rata": Različiti tonovi Rubija i Umerova, Vitkof sutra putuje u Moskvu (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijakorupcijaDonald Trampsvet

Svet, najnovije vesti »

(Video) Ubijen poznati albanski biznismen: Napadači mu pucali u glavu, umro na svojoj benzinskoj pumpi

(Video) Ubijen poznati albanski biznismen: Napadači mu pucali u glavu, umro na svojoj benzinskoj pumpi

Blic pre 4 minuta
Rusija želi kraj rata?! Hitno se oglasio Tramp nakon razgovora: "Postoji velika šansa..."

Rusija želi kraj rata?! Hitno se oglasio Tramp nakon razgovora: "Postoji velika šansa..."

Blic pre 34 minuta
"Možemo govoriti otvoreno" oglasio se Zelenski nakon pregovora u SAD: Obratio se direktno Trampu

"Možemo govoriti otvoreno" oglasio se Zelenski nakon pregovora u SAD: Obratio se direktno Trampu

Blic pre 19 minuta
(Uznemirujući video) Poginuo dok su vadili stvari iz gepeka Mladića (24) pred očima majke i sestre pokosio pomahnitali vozač…

(Uznemirujući video) Poginuo dok su vadili stvari iz gepeka Mladića (24) pred očima majke i sestre pokosio pomahnitali vozač: Užas u Grčkoj

Blic pre 44 minuta
Ova zemlja prkosi Trampu! Kupuje moćno rusko oružje: Zakazan sastanak sa Putinom

Ova zemlja prkosi Trampu! Kupuje moćno rusko oružje: Zakazan sastanak sa Putinom

Blic pre 1 sat