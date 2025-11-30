Tramp: Ukrajina ima ozbiljne probleme

Stanje sa korupcijom u Ukrajini predstavlja problem i ne doprinosi rešenju sukoba, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.

„Imaju situaciju sa korupcijom — to im svakako ne pomaže“, dodao je on. On je istakao i da pregovori sa Ukrajinom o novom planu za rešavanje sukoba idu dobro. Po njegovim rečima, on ne pokušava da postavi bilo kakve rokove Rusiji u vezi sa rešavanjem situacije u Ukrajini. Potvrdio je da njegov specijalni izaslanik za Ukrajinu Stiv Vitkof planira da se sastane sa predsednikom Rusije „negde tokom nedelje“. Mediji su javili da bi Vitkof već sutra mogao da krene za