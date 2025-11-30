UKRAJINSKA KRIZA - Rubio: Produktivan sastanak, ali ima još posla

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA - Rubio: Produktivan sastanak, ali ima još posla

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1. 376. dan. Održan je sastanak američke i ukrajinske delegacije na Floridi o mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini. Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je da je sastanak bio veoma produktivan, ali naglasio da ima još posla. I šef ukrajinske delegacije Rustem Umerov deli stav da su razgovori bili uspešni i ističe da je njihov cilj jaka Ukrajina.

- Si-En-En: Razgovori američke i ukrajinske delegacije u Majamiju teški i veoma konstruktivni Razgovori na Floridi između visokih američkih zvaničnika i ukrajinske delegacije, čija je tema okončanje rata u Ukrajini, su "teški, ali veoma konstruktivni", izjavio je danas izvor koji je direktno upoznat sa pregovorima za Si-En-En. Izvor je rekao da je na sastanku vođena diskusija o nekim od "najosetljivijih pitanja" za rešavanje rata rata između Rusije i Ukrajine. "Za
Ključne reči

NATOUkrajinaRojtersRusijaKijevDonald TrampMađarskaVladimir Zelenski

