Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Kurir pre 12 minuta  |  Beta)
Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Petoro ljudi poginulo je u požaru koji je zahvatio kuću u gradiću Nuv-Mezon na severoistoku Francuske, saopštile su danas tamošnje vlasti.

Oko mesta nesreće je bilo raspoređeno 70 vatrogasaca i oko 40 vozila, a kancelarija tužioca u Nansiju je pokrenula istragu, saopštila je prefektura Mert-e-Mozel. U požaru je, prema navodima lokalnih medija, nastradao par (59 i 60 godina) sa troje mladih ljudi, uzrasta od 17 do 20 godina. Gradska skupština će otvoriti jedinicu za hitnu medicinsko-psihološku podršku za stanovnike pogođene incidentom, dodala je Prefektura. (Kurir.rs/Beta)
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

RAT U UKRAJINI Tramp: Postoji velika šansa da postignemo dogovor o završetku rata u Ukrajini

RAT U UKRAJINI Tramp: Postoji velika šansa da postignemo dogovor o završetku rata u Ukrajini

Euronews pre 1 dan
Makron se zalaže za „sertifikaciju” pravih medija i razdvajanje od ostalih platformi

Makron se zalaže za „sertifikaciju” pravih medija i razdvajanje od ostalih platformi

Politika pre 4 sati
Izbio požar u stanu, dve osobe poginule

Izbio požar u stanu, dve osobe poginule

Alo pre 5 sati
Čovek koji je jajetom pogodio Bardelu već radio slične stvari VIDEO

Čovek koji je jajetom pogodio Bardelu već radio slične stvari VIDEO

B92 pre 6 sati
Devet policajaca povređeno tokom intervencije na rejv žurci na jugu Francuske

Devet policajaca povređeno tokom intervencije na rejv žurci na jugu Francuske

Euronews pre 7 sati
Ugašen veliki požar u osnovnoj školi u Hanoveru - deo krova srušen, nastava otkazana

Ugašen veliki požar u osnovnoj školi u Hanoveru - deo krova srušen, nastava otkazana

Euronews pre 8 sati
Izvori u Moskvi: na tankerima napadnutim u Crnom moru bili su ruski civili

Izvori u Moskvi: na tankerima napadnutim u Crnom moru bili su ruski civili

Politika pre 8 sati

Ključne reči

požarFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Kurir pre 12 minuta
Posledice katastrofalnih poplava u Indoneziji: Sumatra u haosu - stotine mrtvih, masovno raseljavanje, stanovnici pljačkaju…

Posledice katastrofalnih poplava u Indoneziji: Sumatra u haosu - stotine mrtvih, masovno raseljavanje, stanovnici pljačkaju prodavnice da bi došli do hrane

Kurir pre 17 minuta
Desetine hiljada ljudi u Madridu na skupu protiv vlade: Policija nije baš bila nežna prema nekima (video, foto)

Desetine hiljada ljudi u Madridu na skupu protiv vlade: Policija nije baš bila nežna prema nekima (video, foto)

Kurir pre 12 minuta
Papa Lav XIV pozvao sve hrišćanske crkve da se okupe u Jerusalimu 2033. godine

Papa Lav XIV pozvao sve hrišćanske crkve da se okupe u Jerusalimu 2033. godine

Politika pre 57 minuta
Maduro tražio od OPEK-a da pomogne u zaustavljanju američke „agresije”

Maduro tražio od OPEK-a da pomogne u zaustavljanju američke „agresije”

Politika pre 1 sat