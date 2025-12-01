Predsednik Vojnog komiteta Alijanse: NATO razmatra „preventivni napad“ na Rusiju

Sputnik pre 3 sata
Predsednik Vojnog komiteta Alijanse: NATO razmatra „preventivni napad“ na Rusiju

NATO bi mogao da razmotri izvođenje „preventivnog napada“ na Rusiju, izjavio je predsednik Vojnog komiteta Alijanse, admiral Đuzepe Kavo Dragone, u komentaru za list „Fajnenšel tajms“.

Ovaj scenario se razlikuje od uobičajenog načina razmišljanja NATO-a. Postoje i pravna pitanja oko mogućnosti sprovođenja takvih mera, napomenuo je Dragone. Rusija poslednjih godina primećuje neviđene aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“. Ruske vlasti su više puta izrazile zabrinutost zbog vojno-političkog gomilanja snaga bloka u Evropi. Kremlj je izjavio da Rusija ni za koga
