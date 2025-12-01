Upravo su stigle najalarmantnije vesti iz srca NATO! "Moguć je udar, Rusi su preterali": Čuveni admiral objavio da Alijansa razmatra dramatičnu opciju

Ofanzivni sajber odgovori su prepoznati kao najjednostavnija potencijalna reakcija Preventivni udar mogao bi biti klasifikovan kao odbrambena akcija pod određenim okolnostima NATO razmatra proaktivnije mere kao odgovor na eskalaciju hibridnog rata koji sprovodi Rusija, uključujući sajber napade, sabotaže i povrede vazdušnog prostor, odnosno korake koji bi mogli da obuhvate i ono što zvaničnici opisuju kao potencijalni "preventivni udar" na ruske ciljeve. Admiral