Vučić nakon sastanka sa Rubiom: Fokus na rešavanju pitanja američkih tarifa

NIN pre 57 minuta  |  Tanjug, Fonet
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da se u Njujorku sastao sa državnim sekretarom SAD Markom Rubijom i da je fokus razgovora bio na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o rešavanju pitanja američkih tarifa. "Razmotrili smo i mogućnost novih investicija, saradnje u oblasti energetika i novih tehnologija, kao i perspektive koje pruža mehanizam našeg strateškog dijaloga", naveo je Vučić na Instagramu, dodavši da je sa američkim državnim
