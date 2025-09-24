Vučić nakon sastanka sa Rubiom: Fokus na rešavanju pitanja američkih tarifa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da se u Njujorku sastao sa državnim sekretarom SAD Markom Rubijom i da je fokus razgovora bio na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o rešavanju pitanja američkih tarifa. "Razmotrili smo i mogućnost novih investicija, saradnje u oblasti energetika i novih tehnologija, kao i perspektive koje pruža mehanizam našeg strateškog dijaloga", naveo je Vučić na Instagramu, dodavši da je sa američkim državnim