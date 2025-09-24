VIDEO Tuča navijača usred Beograda: Pojavio se snimak, demolirano više restorana, stranac završio na Urgentnom

U utorak uveče došlo je do tuče u centru Beograda zbog koje je jedan navijač Seltika završio u Urgentnom centru.

Navodno je zadobio povredu glave, preneo je Telegraf, a došlo je do sukoba pre meča prvog kola Lige Evrope između Crvene zvezde i Seltika (21.00). Naodno se pojavila veća grupa škotskih huligana, a posle svađe usledila je i tuča. Navijači su se razbežali pre dolaska policije. Ostale su prevrnute stolice i stolovi.