Vučić vratio zakon Velimira Ilića za legalizaciju Marković: Vučić će drugarima legalizovati zgrade u nacionalnim parkovima za 10.000 evra

Od 1997. do danas menjali su se ministri i zakoni, a broj nelegalnih objekata samo je rastao – sa nekoliko stotina hiljada na skoro pet miliona.

Najnoviji pokušaj pod nazivom „Konačno svoji na svome“ obećava isto što i prethodni – brzo i jeftino. Ovih dana dobili smo nove najave o rešavanju problema legalizacije u Srbiji, koji bi trebalo da bude brz i jeftin za građane. Najavljen je novi zakon koji bi to trebalo da reguliše i da spreči buduću divlju gradnju. Novi zakon pod nazivom „Konačno svoji na svome“ očekuje se već tokom oktobra ove godine, a prema najavama, legalizacija će za oko 70 odsto objekata u
„Neko je to sve stopirao": Šta kaže Velimir Ilić, nekadašnji ministar građevinarstva koji je pre 12 godina pokušao masovnu legalizaciju?

