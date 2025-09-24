Putin „pružio ruku“ SAD

Putin je 22. septembra na sednici Saveta bezbednosti Rusije izjavio da je Moskva spremna da nastavi da poštuje osnovna ograničenja New START-a još godinu dana nakon isteka u februaru 2026. godine

Ruski predsednik Vladimir Putin „pružio je ruku“ Sjedinjenim Državama svojim predlogom o budućnosti Sporazuma o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja (New START), izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za radio RBC. „Ovo je veoma složeno pitanje. U ovom slučaju, naravno, predsednik Putin pruža ruku. Ali postoji važno ograničenje: svi naši predlozi i dobra politička volja predsednika Putina biće održivi samo ako Vašington zauzme odgovarajući