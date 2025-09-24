Pobede Dinama i Rome, remi Betisa i Notingem Foresta u LE

Aktuelni viceprvak Hrvatske poveo je u 21. minutu, kada se posle gužve pred golom najbolje snašao Dion Drena Beljo.

Četiri minuta kasnije izjednačenje istanbulskom klubu doneo je Sebastijan Šimanski, koji je precizno šutirao sa ivice kaznenog prostora. Dinamo je do novog vođstva došao na početku drugog poluvremena, kada je Beljo iz blizine u 51. minutu postigao drugi pogodak. Konačan rezultat postavio je Monsef Bakrar u petom minutu sudijske nadoknade. U sledećem kolu Dinamo u Bačkoj Topoli gostuje Makabiju iz Tel Aviva, a Fenerbahče dočekuje Nicu. Roma je na gostovanju pobedila