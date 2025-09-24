Konstituisanje vlasti u Zaječaru uz fizički sukob odbornika opozicije i obezbeđenja, dimnu bombu i biber sprej...

RTV pre 40 minuta  |  Tanjug
Konstituisanje vlasti u Zaječaru uz fizički sukob odbornika opozicije i obezbeđenja, dimnu bombu i biber sprej...

ZAJEČAR - Stefan Zankov sa liste "Ne damo Srbiju-Aleksandar Vučić" izabran je danas većinom glasova za predsednika Skupštine grada Zaječara, u nastavku konstitutivne sednice koju je opozicija od jutros ometala izazivajući incidente.

Pošto je izabran Zankov je preuzeo predsedavanje sednicom, a odbornici opozicije nastavili su da opstruišu rad, dok su Zankova gađali flašicama, zgužvanim papirima i upućivali mu uvrede. Ponovo je došlo i do fizičkog sukoba sa obezbeđenjem u sali, a prethodno se to desilo kada je opozicija pokušavala da spreči glasanje o izboru predsednika Skupštine, javio je izveštač Tanjuga. Tokom sednice polomljeno je i par klupa u sali kada su se odbornici opozicije gurali sa
Aleksandar VučićZaječarIzboriMiroslav AleksićAleksandar Jovanović Ćuta

