Dimna bomba u skupštini Zaječara: Glasalo se uz obezbeđenje, došlo do guranja u sali i ispred nje: Kordon policije ispred zgrade (foto, video)

Blic pre 1 sat
Dimna bomba u skupštini Zaječara: Glasalo se uz obezbeđenje, došlo do guranja u sali i ispred nje: Kordon policije ispred…

U skupštinsku salu grada Zaječara danas je bačena dimna bomba, nakon što je predsedavajući počeo vođenje konstitutivne sednice. Sednica na kojoj je trebalo da budu potvrđeni odbornički mandati je zbog toga prekinuta, ali je nastavljena uz glasanje pod obezbeđenjem, nakon čega je došlo do guranja između odbornika i pripadnika obezbeđenja u sali i ispred nje. Sednica je završena potvrđivanjem mandata, izborom gradonačelnika i predsednika skupštine grada.

Burna sednica je trajala sa prekidima više od pet sati. Za novog gradonačelnika izabran je Vladimir Videnović, odbornik SNS s tim što opozicija osporava legalitet sednice i najavljuje da će podneti žalbu jer su, kako tvrdi, istekli zakonski rokovi za konstituisanje skupštine. Stefan Zankov, odbornik SNS, izabran je za predsednika skupštine grada. Prethodno je u jednom trenutku došlo do guranja opozicionih odbornika sa radnicima privatnog obezbeđenja koje se nalazi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Dimne bombe i biber sprej u sali: Naguravanje i tuča obezbeđenja i odbornika opozicije

(BLOG) Dimne bombe i biber sprej u sali: Naguravanje i tuča obezbeđenja i odbornika opozicije

N1 Info pre 27 minuta
Tema jutra: Skupština je na ulici, koga brani policija u punoj borbenoj opremi?

Tema jutra: Skupština je na ulici, koga brani policija u punoj borbenoj opremi?

N1 Info pre 11 minuta
Konstituisanje vlasti u Zaječaru uz fizički sukob, za gradonačelnika izabran Vladimir Videnović

Konstituisanje vlasti u Zaječaru uz fizički sukob, za gradonačelnika izabran Vladimir Videnović

RTV pre 47 minuta
Izabran gradonačelnik Zaječara: Tuča obezbeđenja i predstavnika opozicije, dimna bomba i biber sprej na sednici

Izabran gradonačelnik Zaječara: Tuča obezbeđenja i predstavnika opozicije, dimna bomba i biber sprej na sednici

NIN pre 57 minuta
Uglješa Đuričković: Državni udar u Zaječaru

Uglješa Đuričković: Državni udar u Zaječaru

Vreme pre 16 minuta
BLOG Tuča, dimna bomba i biber sprej: Opozicija je danas u Zaječaru branila Skupštinu od privatog obezbeđenja i vlasti koja…

BLOG Tuča, dimna bomba i biber sprej: Opozicija je danas u Zaječaru branila Skupštinu od privatog obezbeđenja i vlasti koja gazi sve zakone

Nova pre 1 sat
Završena sednica Skupštine Zaječara, za gradonačelnika izabran Vladimir Videnović

Završena sednica Skupštine Zaječara, za gradonačelnika izabran Vladimir Videnović

Euronews pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarSNSIzboriMiroslav AleksićAleksandar Jovanović ĆutaTrajalTrayal

Politika, najnovije vesti »

Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku: Američki državni sekretar tražio sastanak sa predsednikom Srbije na Generalnoj skupštini…

Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku: Američki državni sekretar tražio sastanak sa predsednikom Srbije na Generalnoj skupštini UN

Blic pre 1 minut
Tepić: Novosađani tvrde da su ljudi Milana Radoičića napali policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Tepić: Novosađani tvrde da su ljudi Milana Radoičića napali policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Nova pre 2 minuta
Predsednik Vučić se danas obraća u UN, koji je po redu?

Predsednik Vučić se danas obraća u UN, koji je po redu?

Danas pre 0 minuta
(BLOG) Dimne bombe i biber sprej u sali: Naguravanje i tuča obezbeđenja i odbornika opozicije

(BLOG) Dimne bombe i biber sprej u sali: Naguravanje i tuča obezbeđenja i odbornika opozicije

N1 Info pre 27 minuta
EU za N1 o godišnjici Banjske: Zabrinuti smo zbog učešća napadača na protestima, očekujemo da ih Srbija goni

EU za N1 o godišnjici Banjske: Zabrinuti smo zbog učešća napadača na protestima, očekujemo da ih Srbija goni

N1 Info pre 56 minuta