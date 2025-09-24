Dimna bomba u skupštini Zaječara: Glasalo se uz obezbeđenje, došlo do guranja u sali i ispred nje: Kordon policije ispred zgrade (foto, video)

U skupštinsku salu grada Zaječara danas je bačena dimna bomba, nakon što je predsedavajući počeo vođenje konstitutivne sednice. Sednica na kojoj je trebalo da budu potvrđeni odbornički mandati je zbog toga prekinuta, ali je nastavljena uz glasanje pod obezbeđenjem, nakon čega je došlo do guranja između odbornika i pripadnika obezbeđenja u sali i ispred nje. Sednica je završena potvrđivanjem mandata, izborom gradonačelnika i predsednika skupštine grada.

Burna sednica je trajala sa prekidima više od pet sati. Za novog gradonačelnika izabran je Vladimir Videnović, odbornik SNS s tim što opozicija osporava legalitet sednice i najavljuje da će podneti žalbu jer su, kako tvrdi, istekli zakonski rokovi za konstituisanje skupštine. Stefan Zankov, odbornik SNS, izabran je za predsednika skupštine grada. Prethodno je u jednom trenutku došlo do guranja opozicionih odbornika sa radnicima privatnog obezbeđenja koje se nalazi