BLOG Tuča, dimna bomba i biber sprej: Opozicija je danas u Zaječaru branila Skupštinu od privatnog obezbeđenja i vlasti koja gazi sve zakone

Nova pre 4 sati  |  Autor: Nova.rs
BLOG Tuča, dimna bomba i biber sprej: Opozicija je danas u Zaječaru branila Skupštinu od privatnog obezbeđenja i vlasti koja…

Održana je sednica Skupštine Zaječara, ali su, iako je predsedavajući uprkos buci želeo da počne sednicu, odbornici napustili salu nakon što je bačena dimna bomba.

Oko podneva je sednica nastavljena, ali je došlo do naguravanja privatnog obezbeđenja i odbornika opozicije, a neki su i izbačeni iz sale. Sva dešavanja mogli ste da pratite u našem BLOGU. Odbornici vlasti su izglasali sve tačke dnevnog reda, a sednica je završena. Trenutno se glasa za izbor Vladimira Videnovića za gradonačelnika Zaječara. To izgleda tako što predsedavajući proziva jednog po jednog odbornika, koji zatim prolazi kroz trostruki kordon do stola
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vladimir Videnović po drugi put izabran za gradonačelnika Zaječara

Vladimir Videnović po drugi put izabran za gradonačelnika Zaječara

Glas Zaječara pre 2 sata
Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

BBC News pre 3 sata
Dimna bomba u skupštini Zaječara: Glasalo se uz obezbeđenje, došlo do guranja u sali i ispred nje: Kordon policije ispred…

Dimna bomba u skupštini Zaječara: Glasalo se uz obezbeđenje, došlo do guranja u sali i ispred nje: Kordon policije ispred zgrade (foto, video)

Blic pre 3 sata
Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

Radio 021 pre 4 sati
Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

Danas pre 4 sati
Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

NIN pre 4 sati
Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

Južne vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarSNSposlovnikTwitterIzboriMiroslav AleksićAleksandar Jovanović ĆutaGaza

Politika, najnovije vesti »

Imena sa studentske liste će jednom morati da budu objavljenja, šta onda?

Imena sa studentske liste će jednom morati da budu objavljenja, šta onda?

Danas pre 27 minuta
Vučić u UN: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe

Vučić u UN: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe

Danas pre 1 sat
Parandilović: Radoičićeva ekipa je udarna pesnica Vučićeve represije

Parandilović: Radoičićeva ekipa je udarna pesnica Vučićeve represije

Danas pre 2 sata
Vučić ćuti o integraciji studenata u kosovski sistem: Šta studenti Univerziteta u Prištini traže od Beograda?

Vučić ćuti o integraciji studenata u kosovski sistem: Šta studenti Univerziteta u Prištini traže od Beograda?

Danas pre 2 sata
Delegacija Srbije uložila zvaničnu notu UN zbog ulaska Vjose Osmani na Generalnu skupštinu

Delegacija Srbije uložila zvaničnu notu UN zbog ulaska Vjose Osmani na Generalnu skupštinu

N1 Info pre 36 minuta