BLOG Tuča, dimna bomba i biber sprej: Opozicija je danas u Zaječaru branila Skupštinu od privatnog obezbeđenja i vlasti koja gazi sve zakone

Održana je sednica Skupštine Zaječara, ali su, iako je predsedavajući uprkos buci želeo da počne sednicu, odbornici napustili salu nakon što je bačena dimna bomba.

Oko podneva je sednica nastavljena, ali je došlo do naguravanja privatnog obezbeđenja i odbornika opozicije, a neki su i izbačeni iz sale. Sva dešavanja mogli ste da pratite u našem BLOGU. Odbornici vlasti su izglasali sve tačke dnevnog reda, a sednica je završena. Trenutno se glasa za izbor Vladimira Videnovića za gradonačelnika Zaječara. To izgleda tako što predsedavajući proziva jednog po jednog odbornika, koji zatim prolazi kroz trostruki kordon do stola