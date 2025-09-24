Dimne bombe i polivanje vodom: Nova bura u zaječarskoj skupštini

BBC News pre 23 minuta | Grujica Andrić - BBC novinar

Slike koje su i pre tri nedelje viđene u Zaječaru, kada je zbog sukoba odbornika opozicije i vlasti došlo do prekida sednice lokalne skupštine, ove srede na istom mestu upotpunila je i dimna bomba.

Iako nema zvanične potvrde ko ju je aktivirao, gust dim roze boje doveo je do novog prekida sednice, na kojoj je došlo do blažeg obračuna opozicionih odbornika i privatnog obezbeđenja, kao i polivanja vodom Stefana Zankova, člana Srpske napredne stranke koji je izglasan za predsednika skupštine.

Ispred zgrade skupštine, koju su čuvale desetine policajaca u opremi za razbijanje demonstracija, okupili su se demonstranti, kao i nekoliko opozicionih narodnih poslanika, kojima nije dozvoljen ulazak u objekat.

Za gradonačelnika je izabran Vladimir Videnović iz SNS.

Ali izbor lokalnih funkcionera je „protivzakonit“, tvrdi Uglješa Đuričković, lider opozicione liste Promena u koju verujemo, koji se tokom sednice sukobio sa privatnim obezbeđenjem i polio vodom Zankova, člana SNS-a.

„Imali su 60 dana, danas je 85. dan, krše Ustav, lažno se predstavljaju, imamo presudu koja kaže da nisu verifikovani mandati, nemaju više ništa u skladu sa zakonom da urade, osim da uvedu privremeni organ i raspišu izbore", kazao je za televiziju N1.

Viši sud u Zaječaru je 25. avgusta poništio odluku Skupštine grada Zaječara o potvrđivanju mandata lokalnih odbornika donetoj posle sednice 6. avgusta, usvojivši žalbu opozicione liste.

Glavni razlog za poništavanje odluke je „izostanak“ izveštaja Verifikacione komisije posle glasanja, navodi se u obrazloženju presude.

Na izborima 7. juna koalicija oko Srpske napredne stranke osvojila je 27 mandata, opoziciona lista „Promena u koju verujemo" 19, a lista „Ujedinjeni za spas Zaječara" četiri, pokazali su konačni rezultati.

Ali, oni „ne odražavaju volju građana zato što su na čak 19 odsto biračkih mesta zabeleženi teški oblici nepravilnosti", saopštila je organizacija Crta 9. juna.

Šta se dogodilo u Zaječaru?

Sednica je zakazana za 24. septembar u devet sati ujutru, a tretira se kao nastavak one prekinute 3. septembra.

Ona je sazvana u skladu sa mišljenjem Ministarstva državnе upravе i lokalnе samoupravе od 19. septembra, koje je Skupština grada Zaječara objavila tri dana kasnije.

Ali, već u prvih sat vremena sednice došlo je do incidenata, rasprave između odbornika koja je onemogućavala rad, a pre 10 sati je bačena i dimna bomba, javila je televizija Nova S.

Uglješa Đuričković i Miladin Krstić, odbornici opozicije, sukobili su se sa privatnim obezbeđenjem, posle čega su izbačeni sa sednice.

„Privatno obezbeđenje me je udarilo više puta, hoće da nas iz nekog razloga izbace iz sale, krše zakon", rekao je Đuričković.

„Mada videli ste da nisu ni glasali, automatski broje glasove, jer misle da će automatski svi iz SNS da glasaju, potpuno suludo“, optužio je odbornike vlasti.

Isključen je i odbornik Predrag Stanković, zbog čega su iz opozicije tvrdili da je povređen poslovnik, jer Stankoviću prethodno nisu izrečene dve opomene.

Glas Zaječara Brojni pripadnici obezbeđenja bili su u skupštinskoj sali tokom glasanja za imenovanje predsednika skupštine i gradonačelnika

Stefan Zankov je izglasan za predsednika skupštine tek četiri sata posle početka sednice, a odbornici opozicije su ga gađali flašama sa vodom kada je započeo predsedavanje, prenosi Nova S.

Tokom glasanja za gradonačelnika odbornici su prolazili kroz trostruki kordon obezbeđenja, dodaje reporter te televizije.

Odbornici vladajuće koalicije izglasali su sve tačke dnevnog reda, a sednica je okončana nešto pre tri sata popodne.

Da li je kasno za formiranje vlasti u Zaječaru?

Konstitutivna sednica mora da se održi najkasnije u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja o dodeli mandata, propisuje Zakon o lokalnim izborima.

U slučaju Zaječara, to je bio 11. avgust, jer je 11. jula rešenje objavljeno.

Ali, Zakon o lokalnoj samoupravi istovremeno predviđa da „Vlada imenuje privremeni organ umesto skupštine, ako se ne kostituiše skupština u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata“ izbora.

„Zakoni su neusaglašeni i u ovom slučaju taj rok ističe 4. septembra, jer su konačni rezultati objavljeni 4. jula“, kazao je 3. septembra Pavle Dimitrijević iz organizacije Crta za BBC na srpskom.

Uprkos tome, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović tvrdi da ne postoji osnov za uvođenje privremenog organa u Zaječaru i ponavljanje lokalnih izbora.

„Mi ovde formalno nemamo zakonski problem.

„Održana je konstitutivna sednica, potvrđeni mandati odbornika, a članovi verifikacione komisije iz redova opozicije su odlučili da to proglase nelegalnim", rekla je Paunović.

Sudsko veće je „vrlo površno“ shvatilo žalbu opozicije, smatra ministarka.

Dodatnu zabunu stvorila je tvrdnja Paunović da je žalbu na odluku suda uputila i grupa odbornika SNS-a i da je „taj proces u toku“.

Kako kaže, sud ima 30 dana da se izjasni o žalbi, što automatski stavlja van snage zakonski okvir u kome mora da se konstituiše lokalna skupština.

„Tako da ćemo i narednih 30 dana slušati jeftina politička nadmudrivanja na temu Zaječara i pokušaje da se tamo ponove izbori.

„Ali, zakoni se tumače često u skladu sa dobrom ili lošom voljom jednog broja ljudi“, tvrdi političarka iz redova Socijalističke partije Srbije (SPS).

